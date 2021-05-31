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影／美國人考台灣英文指考！ 全家寫完大讚台人外語能力

▲讓外國人考台灣英文指考，他們能拿到幾分呢？（圖／黑龍和蒂芬妮Black Dragon & Tiffany 授權）
▲讓外國人考台灣英文指考，他們能拿到幾分呢？（圖／黑龍和蒂芬妮Black Dragon & Tiffany 授權）

影像中心/綜合報導

2021-05-31 12:00:00

英文是全世界最多人使用的第二外國語，涵蓋範圍之廣，讓不少國家都將其納入學生的基本學程之中，然而台灣的學生也不例外，不少學校從小學就開始普及教育英文，國中、高中的升學考試，更將英文列為一大項目。Youtube頻道「 黑龍和蒂芬妮Black Dragon & Tiffany」是一對異國夫妻，為了驗證台灣學生的英文水平，這次他們全家人要挑戰的就是「台灣英文指考」。

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▲黑龍Black
▲黑龍Black Dragon提醒家人，考試時間有限，千萬不可以作弊！（圖／黑龍和蒂芬妮Black Dragon & Tiffany 授權）
 

影片中，黑龍Black Dragon準備了幾份台灣升高中的英文指考考卷，拿給都是外國籍的「岳父、岳母、老婆」作答，除了警告他們不能作弊、翻書之外，更是事前提醒，考試時間只有60分鐘，必須加速作答。

▲考試開始沒多久，全家人都為此傷透腦筋（圖／黑龍和蒂芬妮Black
▲考試開始沒多久，全家人都為此傷透腦筋（圖／黑龍和蒂芬妮Black Dragon & Tiffany 授權）
 

開始作答後，只見黑龍Black Dragon一家人滿頭霧水，不僅是因為許久沒有考試，更是因為題目沒有想像中的容易。黑龍的岳父甚至在開始作答後不久，就對著鏡頭搖頭：「我的腦袋都快打結了！」

▲全家人都為台灣的英文水平震驚（圖／黑龍和蒂芬妮Black
▲全家人都為台灣的英文水平震驚（圖／黑龍和蒂芬妮Black Dragon & Tiffany 授權）
 

最後，雖然一家人都拿到了不錯的分數，但他們也同意，對於母語不是英文的台灣高中生，這個水平真的太高。難怪自己每次去台灣，大多數台灣人都能簡單用英文對話，可見台灣英文教育的普及。（文字編輯：沈傳恩）
 

▶感謝授權：黑龍和蒂芬妮Black Dragon & Tiffany 
完整影片：https://youtu.be/e7Phtf6ZBGs

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