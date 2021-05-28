客沒帶手機拒實聯制！店長霸氣回「1句」 網狂刷5星好評
台灣COVID-19疫情持續升溫，全台實行防疫三級警戒直到6／14，民眾外出到店家採購東西，一律都要「實聯制」，掃描QR Code寄送簡訊或是手寫資料。不過，就有客人因為未帶手機的關係，無法用簡訊實聯制而和店家起了爭執，憤而在網上留下1星負評。結果店長直接霸氣回嗆「1句」，讓網友全嗨了，紛紛湧入打5星好評支持店家。
編輯中心/綜合報導
2021-05-28 15:44:44
有位客人前往位於高雄的遠傳特約服務中心，因未帶手機無法簡訊實聯制遭到婉拒入店，結果客人怒在網上留下1星負評，還抱怨說「服務態度很爛」、「趕客人出去」。結果店家直接在底下回覆反嗆，「剛剛看了監控，門市同仁請您配合實聯制登記，你不配合我們就是無法讓你進來，你的態度我們也不敢指教，請您以後就別來了」。
隨後客人又解釋不是不願配合，只是想用手寫簽名，店長則說明「現在就是要用手機登入做1922的實聯制」，更強調「你進門市我們服務您只是一下下，我們戴口罩一整天、一直消毒門市，就是在保護您也保護其他客人」。
店長的說明獲得網友盛讚，紛紛湧入Google評論頁面留下5星好評支持，「服務好，速度快，店長很可愛」、「多年前的同業，必須五顆星給你們」、「還不五星推爆，降伏台灣鯛民功德無量」、「店長人很好，跟客人像朋友一樣，繳費讓我有家的感覺」、「同業補血，台灣服務業需要更多跟貴店長一樣的人，把對的服務提供給對的人」、「看到店長的guts只能給5顆星了」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。