阿伯掃QR Code實聯制！「步驟曝光」萬人暈了：快幫幫他
中央流行疫情指揮中心宣布全台進入防疫三級警戒，民眾出入商家、搭乘大眾交通運輸工具時，因配合政府防疫，開始實施「實聯制」。不過，部落客《吃到飽阿飽》今（28）日在臉書分享，他親眼目睹一位阿伯，疑似因為不熟悉手機操作，拍下QR Code後就將手機收起，讓他激動直呼「阿伯！不是那樣用的！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-28 16:22:02
《吃到飽阿飽》表示，今天他到一家店門前，親眼看到一個阿伯，拿出手機對著實聯制的QR Code拍了一張照片，疑似因為不熟悉手機操作，就直接將手機收起來，並沒有發訊息給1922。
《吃到飽阿飽》忍不住驚呼「阿伯！不是那樣用的！」因為還得發訊息給1922，記錄正確的場所代碼，將來若與確診者足跡重疊，才能立刻找到人，達到防疫目的。
貼文一出，短短時間即吸引1.6網友按讚響應，紛紛回應「拜託快阻止阿伯啊」、「我遇到大部分長者都這樣用」、「還不錯，至少他願意用，只是還沒學會」、「至少阿伯有在紀錄去哪裡了啦」、「阿伯只是不會，但他至少願意做」、「很多長輩不太清楚正確的方式，還需要多多幫助他們」。
對此，有網友好意提醒「家裡的店已經實施一周了，這幾天觀察下來，其實還有很多長輩都不是很諒解這個措施，覺得很麻煩或不熟悉操作，而不願意配合，希望大家可以多跟長輩宣導掃QR Code的重要性，並且教他們使用，讓簡訊實聯制更快普及」。（編輯：賴詠璿）
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