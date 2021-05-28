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阿伯掃QR Code實聯制！「步驟曝光」萬人暈了：快幫幫他

▲部落客《吃到飽阿飽》目睹一位阿伯，疑似因為不熟悉手機操作，拍下QR Code後就將手機收起。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲部落客《吃到飽阿飽》目睹一位阿伯，疑似因為不熟悉手機操作，拍下QR Code後就將手機收起。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-28 16:22:02

中央流行疫情指揮中心宣布全台進入防疫三級警戒，民眾出入商家、搭乘大眾交通運輸工具時，因配合政府防疫，開始實施「實聯制」。不過，部落客《吃到飽阿飽》今（28）日在臉書分享，他親眼目睹一位阿伯，疑似因為不熟悉手機操作，拍下QR Code後就將手機收起，讓他激動直呼「阿伯！不是那樣用的！」

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《吃到飽阿飽》表示，今天他到一家店門前，親眼看到一個阿伯，拿出手機對著實聯制的QR Code拍了一張照片，疑似因為不熟悉手機操作，就直接將手機收起來，並沒有發訊息給1922。

《吃到飽阿飽》忍不住驚呼「阿伯！不是那樣用的！」因為還得發訊息給1922，記錄正確的場所代碼，將來若與確診者足跡重疊，才能立刻找到人，達到防疫目的。

▲部落客《吃到飽阿飽》目睹一位阿伯，疑似因為不熟悉手機操作，拍下QR
▲部落客《吃到飽阿飽》目睹一位阿伯，疑似因為不熟悉手機操作，拍下QR Code後就將手機收起。（圖／翻攝自臉書《吃到飽阿飽》）
貼文一出，短短時間即吸引1.6網友按讚響應，紛紛回應「拜託快阻止阿伯啊」、「我遇到大部分長者都這樣用」、「還不錯，至少他願意用，只是還沒學會」、「至少阿伯有在紀錄去哪裡了啦」、「阿伯只是不會，但他至少願意做」、「很多長輩不太清楚正確的方式，還需要多多幫助他們」。

對此，有網友好意提醒「家裡的店已經實施一周了，這幾天觀察下來，其實還有很多長輩都不是很諒解這個措施，覺得很麻煩或不熟悉操作，而不願意配合，希望大家可以多跟長輩宣導掃QR Code的重要性，並且教他們使用，讓簡訊實聯制更快普及」。（編輯：賴詠璿）

▲簡訊實聯制上路，只要3步驟5秒鐘就完成。（圖／行政院）
▲簡訊實聯制上路，只要3步驟5秒鐘就完成。（圖／行政院）
▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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