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顏若芳稱疫苗來太多難消化　柯文哲：只會增加人民憤怒

▲民進黨發言人顏若芳稱疫苗來太多難消化，台北市長柯文哲批，只會增加全台人民憤怒。(圖／北市府提供)
▲民進黨發言人顏若芳稱疫苗來太多難消化，台北市長柯文哲批，只會增加全台人民憤怒。(圖／北市府提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-28 17:08:45｜2021-05-28 17:15:28

新冠肺炎本土疫情嚴峻，確診人數達7315人，單日死亡人數連續3日創新高。首批向美採購的15萬劑莫德納（Moderna）疫苗在今（28）日下午抵台，但遭外界質疑疫苗數量太少。民進黨發言人顏若芳在臉書回應表示，「疫苗來太多很難一次消化」，在網路遭到圍剿。對此，台北市長柯文哲表示，民進黨只會激怒全台人民。

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台北市政府今日下午舉行疫情指揮記者會，媒體詢問15萬劑莫德納疫苗來台，顏若芳說「疫苗來太多很難一次消化」?柯文哲表示，我們的抗議顯然美國是有聽到，但是實務上來說，台灣2300萬人要達到70%群體免疫，每人打2劑，算一算需要3200萬劑，現在來15萬劑，坦白說是政治意義大於實質意義，但是台灣抗議，美國有反應，至少是好的。

柯文哲表示，至於說疫苗來太多難消化，只會增加台灣全民憤怒，民進黨要自己去處理這個發言人，很明顯是在不適當時機說不適當的話。這15萬劑是大內宣，就公衛角度看是政治意義大於實質意義，醫護人員打都不夠。

柯文哲呼籲台灣應該走韓國模式，做疫苗代工，而不是發展自己的品牌，有國際認證的疫苗品牌都是英國、美國、俄羅斯、中國與法國等大國，台灣打沒有國際認證的品牌，以後可能會因為實施疫苗護照而無法出國，呼籲要在國際現實下找出自己的生路。

另外，針對日本可能提供將過期的AZ疫苗，柯文哲表示，有國際認證的疫苗我們通通都收，疫苗既然要進來行程快一點，不要拖幾個禮拜，像進來的41萬劑AZ疫苗要拖一個禮拜，「非常時期有非常做法，把人民的生命當作主要考量，繁文縟節就跳過去，如果還有其他考慮，坦白說是對不起國家人民。」

針對PCR篩檢能量不足，中研院基因體中心能處理10萬個檢體樣本，媒體詢問疫情指揮中心為何不徵用？柯文哲表示，「這個要去問陳時中，問我幹什麼？」

▲民進黨發言人顏若芳被爆同居已婚立委王定宇，為此，府黨高層深夜急電溝通處理。（圖／民進黨提供）
▲針對疫苗短缺，民進黨發言人顏若芳竟稱「疫苗來太多很難一次消化」，引發網民圍剿。（圖／民進黨提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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