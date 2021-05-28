顏若芳稱疫苗來太多難消化　柯文哲：只會增加人民憤怒

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柯文哲表示，至於說疫苗來太多難消化，只會增加台灣全民憤怒，民進黨要自己去處理這個發言人，很明顯是在不適當時機說不適當的話。這15萬劑是大內宣，就公衛角度看是政治意義大於實質意義，醫護人員打都不夠。
柯文哲呼籲台灣應該走韓國模式，做疫苗代工，而不是發展自己的品牌，有國際認證的疫苗品牌都是英國、美國、俄羅斯、中國與法國等大國，台灣打沒有國際認證的品牌，以後可能會因為實施疫苗護照而無法出國，呼籲要在國際現實下找出自己的生路。
另外，針對日本可能提供將過期的AZ疫苗，柯文哲表示，有國際認證的疫苗我們通通都收，疫苗既然要進來行程快一點，不要拖幾個禮拜，像進來的41萬劑AZ疫苗要拖一個禮拜，「非常時期有非常做法，把人民的生命當作主要考量，繁文縟節就跳過去，如果還有其他考慮，坦白說是對不起國家人民。」
針對PCR篩檢能量不足，中研院基因體中心能處理10萬個檢體樣本，媒體詢問疫情指揮中心為何不徵用？柯文哲表示，「這個要去問陳時中，問我幹什麼？」
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