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桃園是否爭取莫德納疫苗？鄭文燦：尊重中央分配

▲ 是否會為桃園爭取默德納疫苗？鄭文燦表示，希望第二種疫苗也能增加數量，一切都尊重指揮中心的分配。（圖／桃園市政府提供）
▲ 是否會為桃園爭取默德納疫苗？鄭文燦表示，希望第二種疫苗也能增加數量，一切都尊重指揮中心的分配。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-05-28 17:16:31

台灣向莫德納採購的第一批15萬劑疫苗預計將在今（28）日下午抵台，由於AZ疫苗目前仍不足使用，對於桃園能夠爭取多少疫苗？是否會向中央爭取莫德納疫苗？桃園市長鄭文燦表示，希望第二種疫苗也能增加數量，一切都尊重指揮中心的分配。

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對於今下午即將抵台的莫德納疫苗，桃園市預估能爭取多少劑量？鄭文燦說，尊重中央疫情指揮中心的分配，不管配賦多少，都會最短時間內把施打計畫完成，希望第二種疫苗也能夠增加更多數量，除了AZ以外，莫德納疫苗也能夠幫助台灣，讓疫苗的施打及計畫能順利執行。

對於網傳莫德納疫苗防護力比較高，施打後容易有發燒的情形，媒體問到是否屆時民眾可自行選擇接種疫苗種類，或強制醫護人員接種AZ疫苗？鄭文燦表示，中央並沒有宣布強制打哪一種疫苗，但是第一劑打完AZ疫苗後，隔8至12周會施打第二劑的AZ疫苗。

鄭文燦上午主持防疫會議時表示，今天AZ疫苗開打，目前桃園配賦總數為1.8萬劑，其中1萬劑給11家責任醫院，另8千劑八千劑給衛生所，疫苗數量還是不足，市府已於昨日完成造冊，會把第一線醫護人員以及第一線的防疫人員列為優先，以符合中央的政策，預訂三天內完成施打。

鄭文燦指出，目前疫苗的施打，不管國際標準或是台灣FDA的標準，必須要在安全性、有效性都能夠達標的情況下才能開放接種，有關疫苗可能的副作用，疾管署和地方政府都會追蹤相關問題。

鄭文燦也希望中央能在6月至7月這兩個月，積極爭取更多國外的疫苗、按批次交貨，讓疫苗可以普及到更多的民眾，相信政府團隊及中央疫情指揮中心一定會全力以赴，讓多元取得的疫苗能夠陸續到位。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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