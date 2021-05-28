美容美髮納停業？鄭文燦：會盡快向中央反映

防疫三級警戒再升級！桃園市長鄭文燦今（28）日主持市府防疫專案會議時表示，目前全國疫情仍處於高峰，落實加強版三級防疫有其必要性，針對與顧客有近距離接觸的美容美髮業是否應納入強制停業範圍，基於快速決策原則，會盡快將意見向中央反映。
記者李春台/桃園報導
2021-05-28 17:36:58
鄭文燦提到，依照近2周數據看來，疫情仍處高峰，社會活動需減少9成，R0值（基本傳染數）才能夠下降，若下降到1以下的話，疫情就會慢慢往下掉，雖然採取加強版的三級管制會對一般民眾生活造成不便，但是，在家就是一個最好的防疫方式、減少外出，減少群聚，減少社會活動，整體來說，目前仍然必須要採取嚴格的三級管制。
考量相關管制措施都正在執行，包括全市餐飲業禁止內用，媒體詢問是否接下來會要求美容、美髮、美甲業者也要強制停業？鄭文燦表示，目前美容美髮業已有半數自主停業，如果這段期間有提高加強版三級防疫的必要，要看行業的風險，如果風險較高，應該要有一致的標準，基於快速決策原則，會盡快將意見向中央反映。
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