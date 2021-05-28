新北防疫助扶方案出爐　著重「救助、補貼、減稅、緩繳」

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新北市長侯友宜主持防疫會議時表示，新北市目前有4496人居家隔離，確診人數為2887例，其中前三多的區域為板橋703例、中和466例、三重324例，今日公布的177例個案，以板橋的24例最高，其次為中和22例、永和21例；此外，針對疫情的高風險區增設熱區防疫中心，都是為了升級實戰作演練。
侯友宜強調，熱區防疫中心很重要，除原有板橋2個區（東區、北區）、三重2個區（西南區、東區）、中和2個區（漳和區、員山區）、新莊2個區（北區、南區）、永和2個區（第二區、第四區）、新店2個區（安康區、第三區）、土城區外，及明（29）日再增設的蘆洲第一區，陸續共設置14個熱區防疫中心。
本土疫情的嚴峻，中央推出紓困4.0方案；侯友宜也宣布「新北市110年防疫助扶方案」，著重「救助、補貼、減稅、緩繳」，包含民生救助、青年見習、勞工紓困、社宅租金緩繳、租金及權利金減收、娛樂等地方稅減免、藝文支持、罰單緩繳、農產銷售，及建期展延等相關的措施，申請日期到8月31日。
其中，社會局「急難慰助」的計畫，若負擔家計者因疫情的影響，暫時無法工作、住院、產業停工等，導致全家生活陷困，且未能領取相關勞工的補助或失業救助，但不可與衛福部補助重複，每戶補助1萬元；另勞工局除針對失業勞工子女予以就學費用的補助外，更加給最高11800元的生活扶助金。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。