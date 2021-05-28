桃環保局清潔隊3人確診　全隊138人匡列採檢

中央疫情指揮中心今（28）日公布桃園市新增本土個案21例、校正回歸1例，市長鄭文燦下午主持疫情說明會時表示，環保局清潔中隊有3人確診，全隊138人匡列採檢、20人居家隔離，今日龜山區垃圾清運照常，資源回收及廚餘則暫停收運，採檢結果預計晚間出爐。
記者李春台/桃園報導
2021-05-28 19:01:26
衛生局長王文彥說明，確診的3名隊員中，第一位確診隊員一開始就出現重症，屬不明感染源，與他同區域辦公的20位同仁因近距離接觸，匡列居家隔離並進行採檢，其中2人採檢陽性，列為確診，後續也會持續觀察匡列隊員情況。
王文彥指出，由於垃圾廢棄物包括很多體液，病毒會在體液停留1至3天，希望所以市民要保護很辛苦的環保人員，丟棄廢棄物一定要包好，包括衛生紙，市府會再教育清潔隊員，如何在疫情中保護自己，也希望民眾多幫忙，湯湯水水的東西要整理好再拿出來丟。
環保局表示，第一時間已安排138位隊員採檢，並同步啟動區域聯防機制，調派中壢、大溪、桃園、蘆竹、八德、平鎮及新屋等7個區中隊支援收運垃圾勤務，但因人力調派情形，龜山區將於今(28)日暫停資源回收及廚餘回收業務，一般垃圾正常收運；明（29）日則暫停資源回收業務，廚餘及一般垃圾正常收運。