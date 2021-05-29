房市／在家防疫　專家揭最舒適配置格局

▲防疫期間，又需長時間待在家，專家指出，房間開窗才能擁有良好通風與採光。（圖／NOWnews資料照片）
×
▲防疫期間，又需長時間待在家，專家指出，房間開窗才能擁有良好通風與採光。（圖／NOWnews資料照片）
財經中心/綜合報導
2021-05-29 08:00:00
台灣疫情三級警戒至少延續至6月14日，無論休假宅在家，或是WFH（Work From Home）的時間都大幅拉長。針對近期若有室內裝修需求，且正在思考格局如何配置的客戶，考量居家時間拉長，又有防疫需求，專家表示，為避免將戶外感染源帶回室內，建議玄關盡量規劃落塵區，且更要避免暗廳與暗房的格局；而為了兼顧工作及生活品質，也建議善加利用「多功能房間」、「半開放式房間」的設計，將工作區與客廳、餐廳、運動等生活區域分開。
在一進家門的玄關部分，信義居家建議，不妨採用二進式玄關，不僅能解決收納和風水問題，玄關地面較客廳地面低2公分左右，就能讓玄關成為落塵區，牆面並可安裝層板或「洞洞板」，一進門就能將衣物擺放在玄關區域，不必帶入室內；更甚者，也可以在落塵區擺放洗衣籃、垃圾桶，衣服可以直接丟入籃子、口罩直接丟棄，完全不需帶進家中。要注意的是，由於坪數限制，一部分房子的玄關較靠近餐廳及廚房，風水上常有「開門見灶」的禁忌，但實際上，之所以建議要在玄關與廚房間加裝隔屏，主要是避免返家時，汙染源不慎汙染了餐廳與桌上飯菜。
此外，防疫期間居家清潔也是重要一環，信義居家表示，可鋪設超耐磨木地板或木紋磁磚，都很便於清理。另外，暗房、暗廳的房子因為採光與通風較差，通常較不推薦，不過，即使每間房間都開窗，但因兩扇窗戶才能有空氣對流效果，建議室內可增設循環扇、空氣清淨機等，以便加強對流、避免空氣中懸浮粒子。
至於居家上班、育兒時間拉長，如何提高工作效率及生活品質？信義居家建議，若能購買有前後陽台的物件，或在預算較不受限制的情況下，全家「1人1室」、各自能夠擁有單獨的空間，甚至是配有2個以上衛浴，活動空間當然都會比較大。但若是預算考量，使室內坪數有限，不妨利用2+1房、3+1房的空間，將最小的房間作為多功能房、半開放式空間，防疫期間作為書房，日後則可當作客房。
針對格局已定且無法輕易變更的房子，信義居家則建議，仍可用簡易的隔屏等方式，盡量將工作區、生活區、運動區等區塊略為區隔，並同樣可以添購有助室內空氣循環的電器，甚至有消毒功用的電子衣櫃，也能維持居家舒適與清潔。