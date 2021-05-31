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房市／趁疫情危機入市　屋主或有讓利意願

▲疫情期間若想危機入市，專家建議需審慎為上。（圖／NOWnews資料照片）
▲疫情期間若想危機入市，專家建議需審慎為上。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-31 18:00:00

國內新冠肺炎疫情爆發讓房市暫時冷卻，現在會是「危機入市」的好時機嗎？專家表示，這波疫情與過去台灣房市遇到的SARS、金融海嘯不太相同，因此建議消費者無論自住或置產，審慎評估自己的財務狀況，在７月１日房地合一上路前，推估會有屋主急售壓力，可能增加讓例機會，但切忌追高。

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住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，目前疫情嚴峻且還看不到盡頭，消費者得要認知，若是社會經濟真的發生很大的崩盤，對個人、企業、房市絕對是重創，跟SARS期間從2002年持續到2003年7月，之後出現利空出盡的V型反轉不太一樣。

因此若想危機入市，徐佳馨建議置產客跟自住客都要嚴謹審視自己的財務狀況，因房市的變現速度慢，要更審慎評估，置產客不要只想著要撿便宜，例如買多戶預售屋做財務槓桿，一來疫情期間經濟風險大，可能工作都不保，二來疫情嚴重可能沒人租，要賣也沒人接手，資金會有斷鏈的風險。

而自住客若是評估過自己的財務狀況足夠應變可能的突發狀況，可以主動跟房仲聯繫，徐佳馨認為，在7月1日前房地合一稅2.0政策上路前，可能會有急售的案子，或是跟疫情前談過的屋主再深聊，或許會有讓利機會。

信義房屋永和信義店店長許智偉表示，危機入市首要注意行情，去年第四季、今年第一季因低利率、資金行情，房價都在相對高點，若是沒有這波疫情，可能會一路往上，受這波疫情影響，有回檔空間，因此不宜再追高，消費者可以參考去年全年的實價登錄均價，都算買到合理價格。

許智偉舉實務上的例子，在疫情爆發前，因為買方很多，屋主惜售心態強，價格都希望賣很高。當時有個物件，買方付了總價2000萬元的斡旋金被簽退，疫情爆發後，很多社區都禁止仲介帶看，因為屋主要趕在房地合一2.0上路前急著要在6月底前過戶完成，最後請仲介回頭找買方，最後還是以買方心中的合理總價2000萬元成交。因此當買方轉為觀望，面臨7月1日房地合一2.0政策上路的屋主有出場的時間壓力，就可能買到比市場行情偏低的價格。

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