下半年行星逆行！「6大星座」要小心財務危機、提防小人

眼看5月就要過完了，6月馬上就要來臨，上半年的尾聲已經有三顆星逆行了，塔羅牌艾菲爾老師也公布「6星座」容易有財務危機，以及需要提防小人，別忘了分享給家人和閨蜜，互相提醒，一起撐過逆行期。





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▲塔羅牌艾菲爾老師表示，下半年行星逆行，6大星座要注意財務危機以及提防小人。（示意圖／取自unsplash）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師表示，下半年行星逆行，6大星座要注意財務危機以及提防小人。（示意圖／取自unsplash）

【財務危機】

【提防小人】

《塔羅牌老師艾菲爾》