下半年行星逆行！「6大星座」要小心財務危機、提防小人

眼看5月就要過完了，6月馬上就要來臨，上半年的尾聲已經有三顆星逆行了，塔羅牌艾菲爾老師也公布「6星座」容易有財務危機，以及需要提防小人，別忘了分享給家人和閨蜜，互相提醒，一起撐過逆行期。
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【財務危機】
第三名、射手座
「聽信消息 追高殺低」
2021下半年，射手座在土星與冥王逆行的影響之下，部分人極有可能聽信小道消息，在投資市場的高點冒險投入，而在情勢低迷之時馬上撤守，因此導致財務危機。切記在做任何決定之前，多花點時間做研究、請專家評估風險，以免衝動行事得不償失。
第二名、金牛座
「頻繁換股 白忙一場」
2021下半年，天王星在金牛座的命宮逆行出招，你雖然持續關注投資市場，沒有給予耐心等待時機，想要立刻就能看到成果，見到哪只股有獲利趨勢就投注，三心二意頻繁換股的情況之下，不但白費心思與時間，最終得到的也只是一場空，賠了夫人又折兵。
第一名、雙魚座
「賭徒性格 高點套牢」
2021下半年，海王星聯手木星迷惑雙魚座的腦袋，你的思緒一片混沌無法冷靜思考，在此時更是展現出賭性堅強的性格，以賭一把的心態期待投資市場的高峰點，卻因此被套牢無法放棄，反而賠得更多，記得聽取專家及身邊朋友的建議或勸說，該認賠的時候切勿逃避，才能及時止血。
【提防小人】
第三名、天蠍座
「被人欠錢 索討不易」
2021年下半年，冥王星和水星在天蠍座的人際關係方面搞破壞，你能明顯感受到這段時間裡，是被悶著打又不能出聲喊痛的無力。可能會有朋友向你借錢、或是預計要得到的還款遙遙無期，搞得你原先的財務規劃被打亂，需要用到錢的地方得要另尋出路，讓你心力交瘁。
第二名、水瓶座
「口舌之快 引人不爽」
2021下半年，土星與木星雙面夾攻水瓶座，你一直很滿意活在自己小宇宙的生活，很少人能跟得上你的邏輯思維，你也樂得開心，而在這段時期你可能會變得愛嚼舌根、或是逞一時口舌之快，只為了短暫的勝利感，惹怒眾人卻不自知，建議你在這非常時期裡，秉持沈默是金的最高原則來處世，方能平安渡過。
第一名、獅子座
「遭人眼紅 被人妒忌」
2021下半年，天王星和冥王星一起逆行發威，獅子座的職場運勢受到不小衝擊，過去在工作過程中遺留的小毛病或瑕疵，可能會被嫉妒你的人拿來大作文章，打擊你的事業並且讓你的聲望受損，這次在行星逆行之下所出現的事件，主要也是在提醒獅子座，是否過去在職場上樹敵太多，需要反思你的處事態度。（編輯：郭佩蓉）
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