中央配發新北1.8萬劑疫苗 侯友宜盼醫護人員周日打完
為了疫情的變化預做準備，台北市政府研擬第四級警戒的兵推演練；新北市長侯友宜28日主持防疫會議時指出，兵推不可能單一城市來做，並由中央統籌指揮，採區域聯防的概念作戰，才能有效的防堵。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-29 00:28:14｜2021-05-29 00:35:20
侯友宜表示，新北市去年演練過強化擴大管制兵棋推演，已比照目前的情況針對確診熱區做調整，目前針對疫情的高風險區增設熱區防疫中心，都是為了升級實戰演練；高度管制最重要的不是單一城市來做，而是「北北基宜桃」的區域聯防作戰，這也就是為什麼去年做完兵推，馬上接著拜訪新北市鄰近的台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌及宜蘭縣長林姿妙。
侯友宜強調，中央配發新北的1.8萬劑疫苗要給醫護施打，希望醫護同仁在星期日施打完，時間的壓力下，請衛生局協讓調聯繫要做的更完善，施打過程中做的更好；衛生局補充，疫苗須在合約的醫療院所方能施打，且合約醫療院所必須提供電話預約及現場掛號機制，為了讓第一線的醫護人員能儘快施打疫苗，即日起在各醫療公會協助下，將以列冊及線上預約方式儘速安排施打。
侯友宜說，「讓我們一起互相體諒，這段共體時艱的歲月，你如果到戶外去，回家一定要持續戴口罩，才能夠保護家人！」並提醒民眾，適逢週六日，氣象局也預報梅雨季開始的時機點就在明日到下週二，希望民眾要減少採買、停止群聚活動、在家戶內仍應保持社交距離或戴口罩，週六日就減少外出，在家防疫、防災，共同齊心對抗疫情。
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