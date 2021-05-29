「北市防疫紀錄短片」網全看哭！柯文哲：前線醫護辛苦了

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在這部3分40秒的「北市防疫日記第一集」紀錄短片中，一開始就點出了「疫情延燒，病毒蔓延的速度，不容許我們停下來，喘一口氣」，接著更拍攝了柯文哲團隊一天從早到晚的行程，敘述抗疫的過程與艱辛，同時更實地走訪北市的醫院、快篩站等地，聽取第一線醫護人員遇到的困難與心聲，而在與醫師討論收治個案的情況時，柯文哲更說「看起來這比想像的還難纏」，因此他和團隊想辦法要在最短時間內，擴增防疫專責病房。
而從這部影片中可以看到，所以在第一線的醫護人員，穿著隔離衣全身濕透、臉頰被口罩束帶勒緊漲紅，以及每天只睡3個小時的衛生局人員，辛苦的守護著國人的身體健康，柯文哲更是感謝的說「辛苦了，加油，謝謝你們，我的心裡有說不完的感謝，讓我們撐下去，在疫情裡團結，我們會贏的」。
而網友們看完這部影片後，更是在PTT以「北市防疫影片看到哭」為題暴動，直言「謝謝這ㄧ年多來站在第一線的醫護人員」、「在醫院工作非常有感，影片中的病床調度與擴增很真實，如何讓『有限』盡量發揮，對病人最大的益處是每天的挑戰，而且抗疫得反應迅速，否則就是被病毒壓著打，醫療同仁們，辛苦了，加油！」、「醫療同仁，辛苦了，謝謝妳們」、「看到醫護人員這般辛苦，都哭了，好捨不得」、「看完我哭的好慘」。（編輯：王柏文）
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