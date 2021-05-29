紓困4.0補助每人4500元 鄭文燦：預計6月3日如期撥付
行政院長蘇貞昌拍板紓困4.0方案，預計下周一送立院審查修法，最快6月初預算通過即可撥付補助。桃園市長鄭文燦今（29）日上午主持防疫專案會議時表示，紓困像及時雨，以從寬、從速、從簡為原則，針對弱勢家庭生活補助，預計6月3日前每人發放4500元將如期撥付。
記者李春台/桃園報導
2021-05-29 14:43:53
鄭文燦指出，行政院紓困4.0方案中，針對弱勢家庭生活補助，每人每月可領4500元，為期3個月，桃園市預估可核發人數有6萬8607人，發放金額達3億873萬1500元。去(109)年緊急紓困完成約5萬9114人，若今年有同樣類似的政策，也會對接中央紓困政策，讓有需求的市民獲得適當的津貼或補助。
鄭文燦也提到，為提高雇主給付防疫照顧假薪資意願，財政部已宣布未來申報營所稅時，得按給付薪資的2倍自當年度所得額中減除，請經發局加強宣導，讓更多雇主及企業願意支持員工的防疫照顧假薪資；另外行政院也提供「孩童家庭防疫補貼」，家中有國小以下孩童與國、高中特教學生的家庭，在防疫期間補貼一次性定額現金，規劃每人補助1萬元。
至於托嬰中心、居家托育人員收費，鄭文燦說，若衛生福利部5月31日未公告收費規定，市府將公告6月1日至6月14日停托期間暫不向家長發送繳費單，待復托後再依契約規定收費。