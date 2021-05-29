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電費超級貴！人不在家電錶照樣狂跳　她一查臉綠：被坑了

▲英國一位女子，一直覺得自己電費很貴，水電工上門一查才發現真的有問題。（示意圖／取自pixabay）
▲英國一位女子，一直覺得自己電費很貴，水電工上門一查才發現真的有問題。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-29 16:22:36

水電瓦斯費對一般民眾來說也是一筆不小的開銷，尤其炎炎夏日，家中用電量大增，收到超高金額的電費帳單時，總是讓人欲哭無淚。不過英國有一位女子深受電費太高所苦，無論怎麼努力省電也沒用，直到有天水電工主動找上門，一查才發現「真的有問題」！

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根據《鏡報》報導，這位英國女子名叫普萊絲（Natasha Prince）是位26歲的年輕媽媽。普萊絲表示，不知道為什麼自己家裡的電費總是很貴，就算努力節電也沒用，有時甚至得向家人先借錢，免得電費來不及繳付被斷電。

普萊絲透露，一開始以為是電力公司的問題，但更換了電力服務商後情況仍然沒有改變。普萊絲回憶最誇張的一次是，自己出遠門有一禮拜不在家，家裡只有冰箱開著。結果回家後發現電費儲值的額度一樣飛速消耗，讓她連洗衣服都不敢，冰箱也有許多食物因此壞掉。

▲住在公寓大樓的優點不少，但住戶也需要付出一筆公共電費。（示意圖／取自unsplash）
▲困擾普萊斯許久的電費問題，原來是電錶裝錯了。（示意圖／取自unsplash）
而這一切夢魘，直到有一天一位水電工上門才得到答案。該位水電工表示，不小心關閉了普萊絲所住公寓的電力總開關，因此必須重新啟動它。而水電工更在過程中驚訝的發現，原來之前的電錶一直接錯了，公寓的公共用電，像是走廊的電燈、對講機、自動門等等設備的電力，竟然都是由普萊絲的私人電錶在支應，難怪就算普萊絲人不在家，電錶一樣狂跳。

知道真相後普萊斯相當傻眼，而公寓的管理業者先是解釋最初電力的接線不是由他們負責，不知道為什麼有這樣的錯誤。但也強調絕對會為此賠償普萊斯，之前溢繳的電費也會計算清楚之後悉數退還。（編輯：倪浩軒）

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