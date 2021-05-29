別再去市場！醫護粉專籲「各縣市首長」：無法落實就停業

本土疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增320例本土個案、166例校正回歸，以及21例死亡；而面臨嚴峻疫情，政府也不斷呼籲民眾沒事待在家，然而，卻還是能在大賣場、傳統市場看見滿滿的人潮，對此，醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》也看不下去，呼籲各縣市首長，若無法落實管制就「停業」。





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醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》在臉書發文，表示這幾天路過幾個傳統市場跟黃昏市場，看了簡直要昏倒。因為市場內人潮擁擠就算了，還一堆人口罩不戴好，商品被每個人的手輪流摸來摸去，現金也在彼此的手中交流來、交流去的，過程都沒消毒，「很多人的狀況根本也不落實實聯制，到時候確診也通知不到人，請不要再擠傳統市場或黃昏市場了」！





▲指揮中心今（29）日公布有320例本土確診、166例校正回歸，目前各縣市累計確診數字。（圖／NOWnews製作）

《MedPartner 美的好朋友》也提到，雖然已經有很多人減少出門，但如果一出門就去這種「演唱會現場等級的」，到底有什麼用，「不是叫你不要出門購物，但要『減少出門次數』、『一次購足』、『善用網路購物』」。





若是要到任何實體店面或攤商，看到沒辦法保持社交距離的、一堆人摸商品都不消毒的，就趕快閃人，如果摸到任何東西就是「趕快消毒」；《MedPartner 美的好朋友》也指出，指揮官陳時中今（29）日也說了，近日萬華茶藝館相關個案減少，外縣市個案增加，尤其傳統、黃昏市場染疫風險有升溫趨勢，呼籲少出門、減少家庭聚會時間。





▲指揮中心今（29）日公布有320例本土確診、166例校正回歸，目前全台累計有6474例、累計死亡有87例。（圖／NOWnews製作）

但《MedPartner 美的好朋友》強調，「他（陳時中）講的真的太溫和了，以我們看到的狀況，到管理太鬆散的某些市集去消費，根本就是超大群聚集會。你看演唱會大家還不會互相摸來摸去，但去沒在好好管理的市場一趟下來，光是摸商品跟現金交易過程，你就不知道跟多少人接觸了」，最後，《MedPartner 美的好朋友》也呼籲，「不管要不要封城，如果這種現象再下去，真的是神仙難救...各縣市首長趕快去看看你們自己的各種市集跟大型量販店吧」。（編輯：郭佩蓉）



