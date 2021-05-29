日本AZ疫苗該收嗎？他揭「台灣尷尬處境」　網風向一面倒

昨（28）日根據日媒《產經新聞》、《每日新聞》報導指出，基於台日互助關係，政府有意提供AZ疫苗給台灣，預計最快6月能實現；而日本外務大臣茂木敏充稍早也表示，在確保國內民眾皆能施打到疫苗的前提下，願將多餘疫苗分配給其他國家與地區，不過，就有網友認為「台灣到底要不要收疫苗」很尷尬，貼文一出，掀起熱議。





我是廣告 請繼續往下閱讀

一名網友在PTT以「日本的AZ你收不收？」為題發文，表示AZ疫苗在日本的施打意願不高，所以釋出是有可能的，但是對於台灣就很尷尬了，因為假如「收了疫苗」，明顯是拿了日本暫時不想打的AZ，因為他們有很多其餘美國疫苗，但台灣沒有；另外，也證明我們急迫需要疫苗，已經夠了是屁話，更打臉之前曾說「只跟原廠買才有最完整的保障」；其他因素則是「欠人情，也可能包裹未來在核食談判力道變小」和「證明我們是日本擬定協助架構下的開發中國家」。





但如果「不收疫苗」，隨著國內疫情愈來愈嚴重，愈晚打疫苗，感染只會不斷擴大；而民怨也會跟著沸騰，「有疫苗能收卻見死不救」；最後一個則是中央「嗜賭心態」發作，想賭疫情再來會不會繼續擴大，「國產疫苗一定出得來，很讚，未來Taiwan can help」，因此他才發問「AZ疫苗你收不收」？





▲日本《每日新聞》報導日本政府正考慮提供台灣部分AZ疫苗一事。（圖／翻攝自《每日新聞》官網）

貼文一出，多數網友皆認為，「幹嘛不收？」、「當然要收」、「有就不錯了，幹嘛不收」、「收啊，只要能打為何不收」、「現在就沒得選，幹嘛不收」、「人命關天，有就不錯了，幹嘛不收」、「只要沒過期就收啊」、「不知道有什麼理由不收，台灣疫苗很多嗎」、「美國也是優先給國外AZ」、「就收阿，目前有資源總比沒有好」、「收啊，現在都不夠了」、「唉能救命沒差啦」；但也有網友認為「我還是想打BNT」、「人家疫苗多到可以選，我們是沒得選」。





而日本政府有意提供AZ疫苗給台灣，多數日本網友則基於「勿忘311恩情」及「同受中國威脅」理由力挺；據悉，日本也已確保能取得輝瑞疫苗及美國莫德納疫苗總數，足夠給日本境內16歲以上的國民施打，目前日本正檢討已完成簽約的AZ疫苗該如何使用，大致方向則是想以緊急措施方式提供給台灣。（編輯：郭佩蓉）



