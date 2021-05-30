關車門吃便當！熱心民眾敲窗喊「一句」 司機瞬間無言了
台灣疫情持續延燒，全國三級防疫警戒也延長至6月14日，民眾若要出門就必須要配戴口罩，否則最高將會被開罰1萬5千元。不過，就有網友抱怨，自己某天將車門關上，拿下口罩開始吃飯，結果卻有民眾提醒要戴口罩，讓他不禁苦嘆「戴口罩是要怎麼吃？」貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-30 12:10:44
原PO在《爆廢公社》表示，某天工作到一個段落，把車門關起來準備吃飯，沒想到才剛脫下口罩，就被「熱心」民眾敲門，並對他說「先生疫情現在很嚴重，請你戴口罩好嗎？」這讓原PO聽了相當傻眼，也忍不住質疑「手都拿便當了，是要我戴口罩怎麼吃？」
許多網友看完都認為，雖然落實戴口罩的觀念相當好，但也要依不同狀況而定，「矯枉過正過頭了」、「口罩正義魔人過頭了」、「在車上一個人，可以吃吧？不是有解釋過了嗎？」、「一個人在車上，沒毛病啊，重點是正在吃飯欸」、「比較想問他，誰吃飯會戴口罩啦」、「我們在工地遇到那種，不知道從哪跑來的熱心民眾，在我們休息吃飯時跑進來說要戴口罩」。
針對「開車要不要戴口罩」的問題，指揮中心曾指出，所有規範要依照外出全程配戴口罩來處理，若是一個人自己開車，並且在密閉空間內，就可以不用配戴口罩，因為個人開車不會影響到其他人，但如果有兩人以上，就一定要配戴口罩。（編輯：許智超）
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