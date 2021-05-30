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怕尪外出工作染疫！人妻提「2選擇」防疫　網反轟太誇張

▲有人妻擔心，老公每天外出工作，可能會害孩子染疫，因此提出2個選擇。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有人妻擔心，老公每天外出工作，可能會害孩子染疫，因此提出2個選擇。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-30 13:30:30

台灣疫情持續延燒，雖然不少公司採取居家辦公方式，但還是有人得出門上班。對此，就有名人妻抱怨，老公每天都出門工作，擔心對孩子有感染風險，因此提出2個防疫要求，結果對方不但不同意，還在朋友面前抱怨，讓她相當傻眼，貼文一出，網友卻反罵「是妳太誇張了吧！」

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原PO在《靠北老公2.0》表示，老公每天都在外面工作，接觸人多就有感染風險，也擔心孩子可能會感染，因此向老公提出2個選擇，第一個是回婆家住，第二個則是「在外面車庫搭帳篷，並每天用漂白水泡全身」，她接著說，「從婆家開車去上班也不過才50分鐘，只要提早30分起床出門一定來的及，你不為我想至少要為孩子想，我是為小孩好」。

怎料，原PO的提議引起老公不滿，不但認為被刁難，還在朋友面前抱怨幾句，這讓她忍不住說「只要台灣疫情解除後，你還是可以回來著回來生活，又不是要求你一輩子不能回家，也不想想你在外面感染機率多高，現在非常覺得嫁給你是我這輩子最錯誤的選擇」。

▲原PO給老公2個選擇，不是回婆家住，就是在車庫搭帳棚，並用泡漂白水消毒。（示意圖／翻攝自《pixabay》
▲原PO給老公2個選擇，不是回婆家住，就是在車庫搭帳棚，並用泡漂白水消毒。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
貼文曝光後，網友們卻反轟原PO，「感覺是緊張過渡了，防疫險買好買滿吧！你老公真可憐」、「妳這麼擔心，要不換你去睡帳棚、泡漂白水吧」、「老公辛苦賺錢也很怕外面的疫情，你不體諒就算了，還把他獨立起來」、「妳老公的心應該比妳快涼了吧…」「可以讓他回家第一件事情先換衣服洗澡！凡事不要矯枉過正」。

另外，也有不少人回應，「漂白水根本不能拿來泡澡好嗎」、「泡漂白水？你是要他脫層皮嗎？」「漂白水泡澡？你老公怕是先中漂白水毒了吧」、「漂白水泡全身這個誇張了」、「別鬧了，這是要謀殺親夫吧」、「漂白水不能接觸皮膚，泡全身太扯了」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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