怕尪外出工作染疫！人妻提「2選擇」防疫　網反轟太誇張

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怎料，原PO的提議引起老公不滿，不但認為被刁難，還在朋友面前抱怨幾句，這讓她忍不住說「只要台灣疫情解除後，你還是可以回來著回來生活，又不是要求你一輩子不能回家，也不想想你在外面感染機率多高，現在非常覺得嫁給你是我這輩子最錯誤的選擇」。
貼文曝光後，網友們卻反轟原PO，「感覺是緊張過渡了，防疫險買好買滿吧！你老公真可憐」、「妳這麼擔心，要不換你去睡帳棚、泡漂白水吧」、「老公辛苦賺錢也很怕外面的疫情，你不體諒就算了，還把他獨立起來」、「妳老公的心應該比妳快涼了吧…」「可以讓他回家第一件事情先換衣服洗澡！凡事不要矯枉過正」。
另外，也有不少人回應，「漂白水根本不能拿來泡澡好嗎」、「泡漂白水？你是要他脫層皮嗎？」「漂白水泡澡？你老公怕是先中漂白水毒了吧」、「漂白水泡全身這個誇張了」、「別鬧了，這是要謀殺親夫吧」、「漂白水不能接觸皮膚，泡全身太扯了」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。