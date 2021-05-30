為了國產疫苗擋BNT？陳沂「1句話」打臉：損失比獲利巨大

本土疫情大爆發，台灣疫苗短缺，外界也質疑中央阻撓BNT疫苗，是想利用國產疫苗炒股獲利，對此，網紅陳沂也在臉書發文，表示國產疫苗也賣不了多少錢，就算說要炒股票，「但光是一天三級警戒造成的經濟損失，就遠比這些獲利巨大了」。





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網紅陳沂今（30）日在臉書發文，表示執政有很多油水可以撈，像是早期一個開發案，就可以把信義區那片農地變成高樓大廈，先去收購農地馬上變成大地主；又或是一個提前知道的消息，就能進行內線炒股，要賺錢的管道各式各樣。





▲本土疫情大爆發，台灣疫苗短缺，外界也質疑中央阻撓BNT疫苗，是想利用國產疫苗炒股獲利，對此，網紅陳沂也在臉書發文，表示「光是一天三級警戒造成的經濟損失，就遠比這些獲利巨大了」。（圖／翻攝陳沂臉書）

不過陳沂認為，「但我覺得懷疑政府是為了要賣國產疫苗，才對BNT疫苗百般阻撓，真的沒道理」，陳沂指出，「國產疫苗也賣不了多少錢，就算說要炒高端疫苗股吧，但光是一天三級警戒造成的經濟損失，就遠比這些獲利巨大了」。





她提到，「要是我是官員，只要還在位的一天，就有很多方式能撈，當然要永續經營啊，要是經濟崩盤我不就沒得賺了」；此外，她也表示自己對於「疫苗慌」的想法，因為政府先前防疫過度自信，覺得疫苗太多，民眾施打意願不高，放著放著就過期，沒料到疫情會突然升溫，「這時候急需疫苗，卻沒做好超前部署，才開始焦慮求援」。





而另一個理由則是「公家機關的辦事效率需要層層審核，曠日費時」，她表示，不只公家機關，也有很多大企業都有類似「制度」問題，一個決策需要往上蓋一堆章才下來，好處是謹慎，但面對緊急事態，如果還需要這樣照「制度」走，就會來不及因應隨時在變化的疫情，「日本防疫失敗就是很好的借鏡」。（編輯：郭佩蓉）



