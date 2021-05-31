敢關就扣你薪！老闆下令員工裝「定位APP」 眾全吵翻
台灣疫情持續升溫，不少公司採取居家辦公方式，減低員工外出染疫的風險，但也有部分企業無法完全在家上班，仍會以分組分流形式要求員工進公司辦公。近日，就有網友指出，因疫情影響，老闆要求所有員工都要下載定位APP，還命令「關掉定位就要扣全勤」，讓她相當傻眼，貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-31 10:14:06
原PO在《爆怨2公社》表示，因為疫情關係，老闆要公司所有員工都下載定位APP，她原本以為只有上下班時間會被監視，沒想到放假前一天，老闆竟命令「大家記得開著，若關掉定位就要扣全勤」，這讓她不禁直呼「請問老闆這樣算是違法嗎？我能不能拒絕？」她也解釋，雖然知道疫情期間比較敏感，但還是希望有自己的隱私。
貼文曝光後，網友紛紛認為太誇張，「太扯了吧？」、「這我不能接受」、「蛤…太怪了吧」、「只要有裝台灣社交距離就夠了，這種規定根本超過了職場管理範圍」、「問他：那我開著有沒有算加班費」、「下班要我開著可以啊，照算加班費，我就開到他爽爽的」、「如果沒有隨時隨地紀錄，那根本沒有意義，只是窺探隱私而已」。
另外，還有網友分享自身經驗，「找另一隻備用、沒在用的手機，登入你的APP，然後放家裡連WiFi，嗯！完美」。不過，也有不少人替老闆緩頰，「老闆也是為大家好，畢竟有些人亂跑又不老實，會害整個公司無法正常營運」、「非常時期，非常做法」、「就怕有人出去玩樂造成防疫破口…」。（編輯：許智超）
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