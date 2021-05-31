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PS4悠遊卡終於到手！他曝「苦等1年」心聲　全場秒爆共鳴

▲PS4 手把造型悠遊卡在去年引起搶購熱潮，近日，就有網友分享拿到現貨的感覺，引發網友共鳴。（圖／悠遊卡公司提供）
▲PS4 手把造型悠遊卡在去年引起搶購熱潮，近日，就有網友分享拿到現貨的感覺，引發網友共鳴。（圖／悠遊卡公司提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-31 11:15:27

悠遊卡公司去年跟PlayStation 4遊戲主機合作發售「搖桿造型悠遊卡」，結果一開賣各大平台瞬間秒殺，甚至爆出有人要到2022年才拿得到。近日，就有網友分享，雖然自己終於拿到現貨，但不禁感嘆「那個興奮感也沒了」，貼文一出，也引起網友共鳴。

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原PO在《爆廢公社》貼出一張照片，只見他手中拿著兩個PS4手把造型的悠遊卡，並表示「還記得去年瘋搶的東西嗎？」自己等了一年才終於拿到，但隨著時間流逝，新一代的主機PS5早已上市，讓他忍不住感嘆「那個興奮感也沒了？有人也拿到了嗎？重點是PS5還出來了，我的手把悠遊卡才剛拿到」。

▲原PO感嘆，新一代的PS5都上市了，自己的手把才剛拿到。（圖／翻攝自《爆廢公社》
▲原PO感嘆，新一代的PS5都上市了，自己的手把悠遊卡才剛拿到。（圖／翻攝自《爆廢公社》 ）
貼文曝光後，網友也紛紛笑說，「你不說，我都快忘了自己有買」、「我以為要等好幾年」、「那個感覺真的有差，等到都沒FU了」、「我的直接放著長灰塵」、「我好像還沒收到通知耶」、「上個月拿到...我還一次買三個」，不過也有人說「沒有感覺就拿去悠遊卡社團賣掉這個還很貴」、「你就搜尋一下悠遊卡社團，兩三千好像有」。

據了解，悠遊卡公司當時取得台灣索尼互動娛樂（SIET）授權製作，推出以DS4無線控制器為造型所設計的「DS4造型悠遊卡」，也特別強調「預購不限量」，結果開賣3天就超過48萬張，網路上的黃牛甚至喊到萬元不等。事後，悠遊卡公司也出面回應，盡全力在今年7月前，將48萬餘張都完成出貨。（編輯：許智超）

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