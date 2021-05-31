總統府澄清「沒有在刁難」 侯友宜：人民的感受最清楚
新北的疫情嚴峻，且中央疫苗採購的進度屢遭外界質疑！新北市長侯友宜30日在防疫會議上，罕見向中央喊話「不要再刁難！」引發各界的熱議；總統府深夜澄清「沒有在刁難」，侯友宜今（31）日回應，有沒有刁難，人民心裡的感受是最清楚！
記者陳志仁／新北報導
2021-05-31 12:45:05｜2021-06-01 00:00:33
侯友宜昨日高分貝的向中央喊話「不要再刁難，趕快給疫苗」後，資深藝人張小燕深夜也發文來力挺，台灣真的很需要疫苗？侯友宜今日視察新北市第一座的疫苗接種站時表示，疫苗是最重要的決戰關鍵，疫苗真的要快一點進來，救苦救命、搶救生命；張小燕也是有感而發，她也是為人民在生命邊緣當中的搶救心急如焚，大家加油。
針對中央採購500萬劑的國產高端疫苗，是不是應該給更完整的說明？侯友宜強調，疫苗的採購，最重要是要快、數量要夠、品質要好，希望在高端疫苗還沒有出來前，就能夠趕快有其他的疫苗可進來打，只要符合快、夠、好，能夠讓民眾的保護力提升，這才是最重要的；「搶救生命的時間是不等人」，大家都希望趕快疫苗趕快來。
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