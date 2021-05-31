梅雨來了！石門水庫預估進帳1800萬噸

梅雨來了，滯留鋒面也終於為石門水庫帶來降雨，水利署北區水資源局副局長郭耀程表示，石門水庫集水區昨（30）日累計雨量99.1毫米，目前已入庫約600萬噸，未來入庫尚有1200萬噸，預估可為水庫帶來1800萬噸左右的入流量。
記者李春台/桃園報導
2021-05-31 14:27:55
郭耀程表示，昨日是石門水庫今年以來累積降雨最大的一次，昨日下午2點，石門水庫大壩水位一度降至今年最低202.89公尺（滿水位245公尺）、蓄水量1551萬噸、蓄水率僅剩7.66％。北區水資源局統計，石門水庫昨日單日降雨99.1毫米，預估水庫日可入流水量（體積）約1800萬噸，截至今日上午9點，水位升至206.69公尺、蓄水量2176萬噸、蓄水率10.74%；因為水庫集水區範圍很大，水入流需時間才會有效果，預估這波梅雨效益可達1800萬噸。
郭耀程表示，目前石門水庫蓄水量2056萬噸僅占總蓄水量的10%，仍屬偏低的狀況。根據中央氣象局預報，這1、2天有機會降雨，週六則有另一波鋒面來臨，但時間較短，降雨強度也沒有這波強，不過對石門水庫來講，只要是降雨的機會，都會想辦法把水量蓄存在水庫裡，郭耀程呼籲民眾，仍要節約用水，讓後續供水狀控能夠更穩定。