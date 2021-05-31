雙和醫院護理師遭確診者砍傷　侯友宜前往探視

疫情嚴峻，新北市今（31）日再成立樹林區第一區、五股區第二區、汐止區第一區及土城清水區等4熱區防疫中心，新北市長侯友宜特前往樹林區熱區防疫中心及保安市場視察；此外，雙和醫院醫護遭到確診的病患砍傷，侯友宜得知後相當不捨，也前往探視受傷醫護。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-31 14:57:52｜2021-06-01 00:00:51
警方表示，62歲洪姓確診男子住在雙和11樓的負壓隔離病房，疑似情緒不穩而持水果刀砍傷施姓、陳姓及蔡姓3名女護理師；警方接獲通報後，警員陳昱愷、謝易倫第一時間抵達，喝令洪男放下水果刀，並上前壓制上銬，23歲施姓護理師腹部受有刀傷，第一時間立刻被送進開刀房急救，25歲陳姓護理師則是胸部、右手有刀傷，另27歲蔡姓護理師則為肚皮刀傷。
新北刑大大隊長黃壬聰指出，市長侯友宜已在第一時間打給雙和醫院院長吳麥斯表達關懷與不捨，並下令新北警徹查本案件，並全力保護醫護人員安全；其次，對於所有一線醫護人員，都是在保護市民的安全，警察與醫護人員站在同一戰線，強烈譴責不法的暴力行為，第三、警察局局長黃宗仁下令對所有的醫療院所加強巡邏及聯繫，並強化相關安全措施。
此外，有鑒於中和分局偵查隊日前有同仁確診，造成同仁均須隔離，目前轄區內所有的偵查勤務，均由刑大接管，請市民放心，治安絕無空窗期；另市長侯友宜也對第一線執勤的同仁非常照顧，在得知中和分局的同仁染疫後，立即安排同仁進行快篩，並調配目前現有存量的100劑疫苗，先提供給中和分局的同仁於今日施打，讓外勤同仁可以安心值勤。
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