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貓咪睡覺「這裡」竟然翹高高　網歪樓笑翻：夢到什麼啦？

▲橘貓「Bebo」日前睡覺時竟然出現某種反應，笑翻網友！（圖／網友陳央亦授權提供）
▲橘貓「Bebo」日前睡覺時竟然出現某種反應，笑翻網友！（圖／網友陳央亦授權提供）

文/寵毛網

2021-05-31 20:00:00

到底是夢到什麼？住在宜蘭的網友陳央亦家中養了3隻貓咪，日前陳先生的家人打開攝影機看貓，無意間發現橘貓「Bebo」不但爽躺在床中間，更搞笑的是牠將尾巴夾在雙腿中間竟然「高高翹起」，陳先生看了笑翻表示：「辣個尾巴可以先不要這麼興奮嗎？」。

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▲「Bebo」是是一隻4歲的橘貓。（圖／網友陳央亦授權提供）
▲「Bebo」是是一隻4歲的橘貓。（圖／網友陳央亦授權提供）
陳先生受訪時表示，Bebo是他在花蓮工作時撿到的奶貓，當時牠還沒睜開眼，陳先生只好一邊工作一邊將牠奶大，因此牠從小就很黏人。Bebo個性親人又親貓，也愛撒嬌討拍屁屁，目前4歲的牠有時很活潑，喜歡找人玩你丟我撿，或是跟家人「對話」，甚至頑皮地躲在角落靜靜地看全家人找牠。陳先生回想Bebo做過印象最深的事，是當時還在花蓮居住時，某個冬天晚上Bebo鑽進被窩與自己擠在一起睡，他不小心放屁結果就聽見東西掉到地上，起來一看發現Bebo被臭到掉在床下狂乾嘔，從那時起牠再也不曾進被窩睡覺！

▲林先生怕Bebo無聊，領養了橘白貓「Twico」，沒想到牠常常欺負哥哥，而鄰居家農地裡撿到的三花貓「Lulu」則跟Bebo感情比較好。（圖／網友陳央亦授權提供）
▲陳先生怕Bebo無聊，領養了橘白貓「Twico」，沒想到牠常常欺負哥哥，而鄰居家農地裡撿到的三花貓「Lulu」則跟Bebo感情比較好。（圖／網友陳央亦授權提供）
▲Bebo曾經因為林先生睡覺時不小心放屁，從此之後再也不鑽進被窩裡睡覺。（圖／網友陳央亦授權提供）
▲Bebo曾經因為陳先生睡覺時不小心放屁，從此之後再也不鑽進被窩裡睡覺。（圖／網友陳央亦授權提供）
而現在陳先生與家人住在宜蘭，由於3隻貓咪有自己的房間與大床，日前陳先生的弟弟開啟寵物攝影機看貓咪，竟然看見牠爽躺在床中間四腳朝天，但是尾巴夾在雙腿中間直挺挺地翹起來，逗趣的模樣讓他忍不住寫下：「開啟小米攝影機，就看到我的貓這樣，我真的會笑死……辣個尾巴可以先不要這麼興奮嗎？」。

▲日前林先生的弟弟開啟攝影機，無意間看到Bebo四腳朝天躺在床上呼呼大睡，尾巴卻高高翹起來，讓林先生忍不住笑說：「辣個尾巴可以先不要這麼興奮嗎？」。（圖／網友陳央亦授權提供）
▲日前陳先生的弟弟開啟攝影機，無意間看到Bebo四腳朝天躺在床上呼呼大睡，尾巴卻高高翹起來，讓陳先生忍不住笑說：「辣個尾巴可以先不要這麼興奮嗎？」。（圖／網友陳央亦授權提供）
▲原來Bebo平時就有翹尾巴的習慣！（圖／網友陳央亦授權提供）
▲原來Bebo平時就有翹尾巴的習慣！（圖／網友陳央亦授權提供）
陳先生將照片分享在貓咪社團，很快就累積超過1.2萬人次案讚分享，不少網友歪樓笑說：「可能要變迷因了」、「好害羞哦！原來是尾巴」、「肯定是春夢了」、「這車開的我措手不及」、「我要檢舉你散播不雅圖片XD」、「嗨起來」、「牠吃什麼？都給我的貓來一份！」、「夢到『搭帳棚』吼？」。（編輯：陳珮瑜）

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