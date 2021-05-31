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好奇「中國現在疫情」怎了！他查數據震驚　真實狀況曝光

▲新冠肺炎疫情爆發至今已經有一年多，不少國家都飽受病毒肆虐之苦。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲新冠肺炎疫情爆發至今已經有一年多，不少國家都飽受病毒肆虐之苦。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-31 15:47:16｜2021-05-31 15:47:26

新冠肺炎從去年初一路延燒至今，全球多個國家飽受病毒肆虐，而台灣近日也擋不住最後一道防線，連續15日確診人數突破百例，全國防疫三級警戒也延長至6月14日。對此，就有網友討論「大陸本土0確診到底是真的還假的啊？」貼文引發廣大迴響。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「大陸本土0確診？」只見貼出的截圖中，上頭寫著5月28日疫情最新消息，而在「近期全國31省區市新增」這一欄的下方寫著「昨日無本土新增確診，謝謝每一位防疫工作人員」，讓台灣網友驚呼「真的還假的？」

▲網友分享看到大陸零確診的消息讓他感到非常驚訝。（圖/Dcard）
▲網友分享看到大陸零確診的消息讓他感到非常驚訝。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「人家疫苗施打率多少，我是相信啦」、「我是信啦，人家疫苗打了5億劑了，盲猜我這發言肯定有人叫我游去對面」、「覺得是真的...很多人都有打疫苗」、「我爸跟我哥說是真的，他們在那邊也已經打疫苗」、「人家疫苗打完不能0確診？你台灣人不用這時候在那邊不認輸好不」、「他們各方面都比我們先進是不爭的事實 ，看看疫苗施打率，說不相信的我也是不懂」。不過仍然有許多網友質疑「他們在疫情爆發時數字一下就壓下來，這數據誰相信」。

而中國是否在5月28日為本土0確診，記者實際查詢「COVID-19全球疫情地圖」發現，官方在5月27日通報於28日公布的數據中，單日新增確診為7例，但全部都是境外移入個案，與網友發出截圖的消息一致。

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▲中國於5月27日通報於28日公布的數據中，單日新增確診為7例，且確實無本土案例。（圖/COVID-19全球疫情地圖）
對於中國疫情現況為何？《NOWnews》也特別訪問到一名台商吳先生，他表示，自己從去年過年就因為疫情無法返台，直至現在疫情確實完整控制下來，因為其疫苗接種率真的非常高，其關鍵有幾個，第一、接種疫苗不需要錢；第二、政府真的有在宣導民眾要施打疫苗；第三、能施打疫苗的地方真的很多，到處都有點能施打疫苗。

吳先生透露「關於疫情的部分倒不是一直0確診，偶爾也會有，像這段期間廣州也是每天幾十例，但中國這邊的控制速度很快，基本上只要有案例，兩三個禮拜就能控制下來」，吳先生說「自己目前也已經施打完疫苗，盼台灣民眾也能趕緊有疫苗可打，即便現在大家自主封城，但是沒打疫苗難免都會擔心，希望台灣加油，度過這一關」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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