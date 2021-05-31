好奇「中國現在疫情」怎了！他查數據震驚　真實狀況曝光

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▲網友分享看到大陸零確診的消息讓他感到非常驚訝。（圖/Dcard）

▲中國於5月27日通報於28日公布的數據中，單日新增確診為7例，且確實無本土案例。（圖/COVID-19全球疫情地圖）

因為其疫苗接種率真的非常高，其關鍵有幾個，第一、接種疫苗不需要錢；第二、政府真的有在宣導民眾要施打疫苗；第三、能施打疫苗的地方真的很多，到處都有點能施打疫苗。