好奇「中國現在疫情」怎了！他查數據震驚　真實狀況曝光

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貼文一出，網友紛紛回應「人家疫苗施打率多少，我是相信啦」、「我是信啦，人家疫苗打了5億劑了，盲猜我這發言肯定有人叫我游去對面」、「覺得是真的...很多人都有打疫苗」、「我爸跟我哥說是真的，他們在那邊也已經打疫苗」、「人家疫苗打完不能0確診？你台灣人不用這時候在那邊不認輸好不」、「他們各方面都比我們先進是不爭的事實 ，看看疫苗施打率，說不相信的我也是不懂」。不過仍然有許多網友質疑「他們在疫情爆發時數字一下就壓下來，這數據誰相信」。
而中國是否在5月28日為本土0確診，記者實際查詢「COVID-19全球疫情地圖」發現，官方在5月27日通報於28日公布的數據中，單日新增確診為7例，但全部都是境外移入個案，與網友發出截圖的消息一致。
對於中國疫情現況為何？《NOWnews》也特別訪問到一名台商吳先生，他表示，自己從去年過年就因為疫情無法返台，直至現在疫情確實完整控制下來，因為其疫苗接種率真的非常高，其關鍵有幾個，第一、接種疫苗不需要錢；第二、政府真的有在宣導民眾要施打疫苗；第三、能施打疫苗的地方真的很多，到處都有點能施打疫苗。
吳先生透露「關於疫情的部分倒不是一直0確診，偶爾也會有，像這段期間廣州也是每天幾十例，但中國這邊的控制速度很快，基本上只要有案例，兩三個禮拜就能控制下來」，吳先生說「自己目前也已經施打完疫苗，盼台灣民眾也能趕緊有疫苗可打，即便現在大家自主封城，但是沒打疫苗難免都會擔心，希望台灣加油，度過這一關」。（編輯：張嘉哲）
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