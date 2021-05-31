日企盼協助國家進口疫苗　厚勞省：無藥證私賣就違法

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，最近有不少企業、宗教團體、地方政府想自行採購疫苗，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，要由中央與原廠簽約採購，引起部分人士不滿。其實日本的疫苗採購方式，也是由政府簽約之後，再分配給各地方。





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據日本物流新聞《LNEWS》報導，一般而言，疫苗會由政府向製造廠商簽約之後，再由藥廠出貨，緊接著分配給各個地區進行疫苗接種。





不過也有傳出有企業要協助購買疫苗的案件，根據《J-CAST News》報導，專門進行生活雜貨製造販賣的東亞產業公司曾表示，「已經透過了獨有的網路，確保購入『國外正在使用的新冠疫苗』的手段」。東亞產業公司進一步表示，是要幫助醫師進口疫苗，提供手續上的協助。





但是東亞產業公司要協助進口的疫苗，是由中國製造，在日本並未獲得核可。對此，東亞產業公司澄清，他們並不是要進口或是販賣，一切都會遵照法律程序進行。





厚生勞動省醫藥生活衛生局麻藥對策課接受《J-CAST News》採訪時表示，「即使是未經核准的藥物，有（向厚生勞動省）提出必要的申請，是有通過進口核准的可能。」核准通過的話，將會有「藥監證明」，但沒有「藥監證明」就販賣藥物將會違反藥機法（藥事法）。





針對東亞產業公司提出的「協助進口手續」，厚生勞動省人員指出，這並沒有受到藥機法限制，只是目前還沒有未經核准的新冠疫苗申請進口的先例。不過厚生勞動省人員進一步表示，如果國家尚未核准的疫苗進口後，接種者如果有因此出現健康問題，也沒有辦法使用正式的賠償制度，並且也得由進口方來負責。





目前日本疫苗接種進度遲緩，不過在新冠疫苗剛問世，部分國家開始進行接種計畫時，日本曾經傳出有中共關係人士將中國製疫苗走私到日本，供多名日本知名企業家、富豪接種的事件，但依照日本的法律，從境外攜帶非供給自己使用的疫苗入境日本已違反了相關法規。









