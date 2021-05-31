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在家顧停課2寶！老爸刺青慘變「免費畫布」　畫面網笑瘋

▲有網友分享，自己的刺青變成孩子們的「免費畫布」。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友分享，自己的刺青變成孩子們的「免費畫布」。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-31 17:21:43｜2021-05-31 18:49:09

台灣疫情持續爆發，指揮中心日前宣佈全國三級防疫警戒延長至6月14日，且全國停課也一併延長，讓不少家長為之崩潰。今（31）日就有網友分享，自己在家陪兩個孩子畫畫，沒想到孩子們竟把他的刺青當作「畫布」，拿著彩色筆開始上色，讓他十分無奈，貼文一出，也笑翻一票網友。

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原PO在《爆怨2公社》表示，他在家陪停課的兒子、女兒畫畫，想不到他也成了受害者，原來是因為孩子們把他身上的刺青當成「免費畫布」，拿著彩色筆開始上色，將他的龍刺青塗上各種顏色，讓他不禁感嘆「人生好難，難得女兒主動提出要畫畫，而且兒子從來也沒說要畫」。

▲原PO只能任憑孩子們上色，無奈的神情也讓網友們笑翻。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲原PO只能任憑孩子們上色，無奈的神情也讓網友們笑翻。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
原PO無奈的照片曝光後，網友們也紛紛笑說，「很好，為環保貢獻自己的身體」、「可以省下買畫紙的錢，連構圖都免了，還能重複使用」、「爸爸可能要去刺一些卡通圖案了」、「原來割線不打彩霧就是這種用途啊…好有紀念價值」、「爸爸請享受這難能可貴的親子時光」、「免錢上色別嫌了，很好看」、「美術課作業：畫我的爸爸」、「生無可戀的感覺」。

另外，也有網友分享自家孩子的「作品」，「我們家兩位小孩從小就是人體畫家」、「唉不說了，太長了」、「我只能說你不孤單」、「我睡覺起來就被畫滿了」、「我直接被包腳…」。（編輯：許智超）

▲有不少網友也分享，自家孩子的「作品」。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲有不少網友也分享，自家孩子的「作品」。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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