路過好市多呆掉！直擊停車場「這幕」　台人忍不住開戰了

台灣本土疫情持續嚴峻，每天確診的本土個案依舊超過百例，而其中最為嚴重的為雙北市，台北市也在30日規劃第四級警戒擴大管制的兵推演練，結果又引發不少民眾到賣場搶購食材。對此，就有網友分享兩間好市多門市的照片，貼文引發熱議。





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一名網友在「台北之北投幫」貼出照片指出「已經塞到電視台這了」，只見貼出的照片，準備入場進入好市多的車輛就這樣佔據車道，車潮長到後面根本看不見盡頭，但另一側與入口反方向的車道根本沒幾輛車；另一名網友則是在「汐止集團」也貼出照片表示「好市多汐止店又爆炸了！有想要補物資的晚點再來吧，不要再來人擠人搞得一肚子氣，減少大型群聚的機會呀！」





▲網友分享好市多汐止店狀況，一堆汽車等著入場。（圖/汐止集團）

貼文一出，網友紛紛回應「內湖店也是大排長龍啊＝＝真的傻眼到爆」、「我就問一句，無端群聚如果萬一確診，你有那個命吃那些東西嗎？」、「還在笑什麼市場大媽？以為去好市多看起來更安全嗎？這麼多人.....」、「家裡到底多沒東西吃？一定要去大賣場才過癮....」、「到底哪來那麼多補貨人潮，從三級警戒到現在也已經兩週多，是都沒出過門」、「真的不要再去那群聚了行不行....」。





▲好市多北投店停車場外滿滿的排隊車潮，令網友非常傻眼。（圖/台北之北投幫）

不過，也有網友表示「前一陣子東西就吃光了再去補啊....到底有啥好嘴啊，你家物資充足不代表別人物資很夠欸」、「誰想冒染疫風險跑去大賣場？又不是吃飽太閒不要命....買個東西還要被公審」、「建議大家補貨，但一次買齊買足，減少出門即可，過度獵巫的真的也沒必要，同島一命，日子還是要過」、「就想問誰想要染疫？就真的補物資啊....真的很奇怪，買個東西也被獵巫」、「前期還覺得這種文有道理，到後面真的都是過度解讀...看到那些正義魔人狂獵巫真的讓我忍很久了...」。（編輯：張嘉哲）



