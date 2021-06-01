房市／複製雙北經驗　北客至中捷沿線購屋

我是廣告 請繼續往下閱讀
一般認為，軌道建設通車前是站點周邊房市的發酵期，通車後則有可能因利多出盡，買盤回歸基本面，致價量有所衰退；不過，台中捷運雖已通車，房仲業者卻未在北屯沿線站點觀察到此現象。究其原因，信義房屋崇德店店長溫佩菁認為，主要因素在於北屯的建設非單一利多，而是多重建設所加總，除了發酵多時的捷運題材之外，還包括新興重劃區G0特區、COSTCO開幕、環球百貨將進駐等。
溫佩菁進一步說明，北屯新興重劃區多，再加上當地未來發展性值得期待，日後需換屋時，轉手相對容易，原本就能吸引偏好新屋的年輕首購族、小資族買進。因此，即使市郊重劃區生活機能還待發展，且新屋公設較高、室內坪數相對小，但這類型買方多半自行騎車或開車，家庭成員也比較少，整體接受度仍高。
除在地自住客，溫佩菁觀察，不少雙北退休族群移居台中時，考量台北都會區捷運路網便利，且捷運宅保值度高，也會複製台北經驗，傾向選擇生活機能較成熟，位於市區站點周邊的物件；也有人是預先替退休生活打算，考量台中捷運宅價格比雙北親民，選擇台中捷運宅來收租置產。其中，崇德路商圈內餐飲連鎖品牌多，又位處於水湳經貿園區、G0特區之間，具建設題材，成為受歡迎的地點。
由於買盤強勁，帶動房價顯著漲幅。溫佩菁舉例，崇德路商圈屋齡20年左右中古屋，目前都穩站2字頭，若要買3房平車標準品，總價都要千萬左右；至於周邊重劃區則視地點，預售屋及新成屋單價均坐2望3。