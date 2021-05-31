才剛簽約完！高端疫苗今卻「亮燈跌停」　網愣：已下車？

本土疫情大爆發，台灣疫苗短缺，衛福部疾管署昨（30）日宣布簽約採購500萬劑國產高端疫苗，但外界質疑政府阻擋外國疫苗進口，是想利用國產疫苗炒股獲利，引發一波「炒股陰謀論」；然而，高端疫苗今（31）日一開盤，隨後便「亮燈跌停」，也引起各界高度關注。





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疫情、疫苗有曙光，再加上水情緩解，讓台北股市今日強勢站穩萬七，然而與疾管署簽約的高端疫苗（6547），今日股價卻跳水，跌停鎖住；消息曝光以後，就有一名網友在PTT以「高端疫苗跌停代表什麼？」為題發文，表示才與政府簽訂新冠疫苗採購合約的「高端疫苗」，「為什麼今天跌停了，這檔跌停代表什麼」？





貼文一出，掀起熱議，「利多出盡的最好範例」、「代表已經下車了，都賺飽了」、「先賣先贏」、「反正懂玩的早出貨了」、「跌停是給你上車用的」、「有內線消息的話，那就很可怕」、「進口疫苗要來了」、「招募韭菜啊」、「有訂單跌個屁」、「順應民意」、「讚！終於可以上車了」、「先蹲一下再跳，沒聽過嗎」。





據悉，高端疫苗已與疾管署完成簽署「110年國內COVID-19疫苗採購（案號CL110017）」合約，合計500萬劑疫苗採購，再附上500萬劑的後續擴充。不過，高端疫苗雖已完成二期臨床試驗收案，但目前尚未取得台灣緊急使用授權（EUA），也就是說，國產疫苗目前還不到上市開放接種階段。（編輯：郭佩蓉）





▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）