影／小貓咪上貓砂盆竟睡著　一旁貓朋友傻眼：好了沒？

小貓你累了嗎？一隻大概一個月大的小奶貓，雖然每天不是在喝奶、就是睡覺這樣度過，小小年紀的牠已經學會使用貓砂上廁所。這天網友Apple撞見小奶貓解放尿意時，竟維持尿尿姿勢一邊往前趴著，這讓她看了掩不住笑意表示：「這是什麼尿尿姿勢啊……」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友Apple是名貓中途，在五月初接手這兩隻橘小貓。（圖／網友@Apple Lien授權）

× ▲網友Apple是名貓中途，在五月初接手這兩隻橘小貓。（圖／網友@Apple Lien授權）

▲賣萌攻勢誰能擋？（圖／網友@Apple Lien授權）

× ▲賣萌攻勢誰能擋？（圖／網友@Apple Lien授權）

網友Apple一開始是抓貓結紮的志工，替住家附近的浪貓完成TNR，愛貓的她後來就踏入貓中途快十年的時間，幫忙收容所的奶貓找家，擔起一手奶大貓咪的責任，貓咪斷奶後替牠託付個好人家。因為收容所的志工沒辦法照顧奶貓、加上擔心傳染病，因此在五一勞動節時，Apple接手這對15天大的小橘貓兄弟「一哥」、「五哥」，兩隻貓很會吃，每三小時就想喝奶，Apple只好買特大罐奶粉應變，藉此笑說：「橘貓真的都是大胃王」。

▲小橘貓一哥上廁所卻睡著了！？（圖／網友@Apple Lien授權）

× ▲小橘貓一哥上廁所卻睡著了！？（圖／網友@Apple Lien授權）

▲五哥：妳看看牠啦～霸佔廁所這麼久！（圖／網友@Apple Lien授權）

× ▲五哥：妳看看牠啦～霸佔廁所這麼久！（圖／網友@Apple Lien授權）

小橘貓兄弟在Apple不斷餵飽之下，從一開始的瘦弱身材變成圓潤的可愛樣貌，這天還被Apple直擊到有趣的畫面，一哥在貓砂盆上解放時，突然斷電以趴睡的姿勢上廁所，一旁的五哥見牠霸佔貓砂盆許久，轉頭看向Apple的表情就好像在控訴著：「我也想尿尿、妳看看牠啦！」先來看這段影片！

這對橘貓兄弟一手奶大，個性親人愛撒嬌，兩隻沒有貓媽媽照顧的關係，經常想喝奶的時候，就會互相吸雞雞，因此放風時Apple都會特別注意牠們給予關愛，平時也要分開關籠睡覺，目前一哥五哥已經順利斷奶，開始學習吃飼料泥和罐頭，小貓調皮需要伴互相學習長大，Apple希望一起送養牠們去新家，

▲這對兄弟檔目前正在找新主人！（圖／網友@Apple Lien授權）

× ▲這對兄弟檔目前正在找新主人！（圖／網友@Apple Lien授權）

▲看看偶～你願意帶我回家嗎？（圖／網友@Apple Lien授權）