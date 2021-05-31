網購生鮮價格落差大？婆媽一看「細節」秒臉綠：買不下手

台灣防疫三級警戒延長至6月14日，防疫期間為避免傳統市場、大賣場成防疫破口，許多民眾會選擇網路生鮮平台購買能夠宅配到家的「蔬菜箱」，降低外出接觸風險外，也能在家動動手指就買齊物資。不過近日卻有網友發現，在網購生鮮時查看價格，換算下來與傳統市場最貴差了200-300%，文章曝光後也掀起不少網友討論。

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這名網友在PTT的Women Talk版上表示，自從台灣五月中疫情大爆發後，家中長輩已減少去市場的次數，眼看疫情到目前為止還是沒有控制住的跡象，原PO家人也決定乾脆完全不出門，直接上網利用生鮮箱、蔬菜箱的方式購買。

不過原PO也指出，自己在部分網購平台上發現購買的肉類、蔬菜價格與平時到傳統市場採買時相差甚多，「肉類以鮭魚為例，平時市場買一斤最便宜200、最貴350，網購一斤要600元！」，她發現某些店家以300克為單位販賣，「看起來價格好像跟市場差不多，但實際換算都是2倍以上的價格，建議大家仔細看重量」。

▲冷凍蔬菜、肉品成為居家期間減少外出也能購買食材的好選擇。（示意圖／取自unsplash）

此外，她也以蔬菜中的青江菜為例，「市場大概一斤30，網購看到的一斤至少100以上（250g $59），更別說網購還要再加上運費」，對此原PO就無奈表示，若碰上非常時期價格漲幅20至30%還能讓人接受，但平均貴到200至300%就有些讓人吃不消。

話題引發許多網友討論，其中一派網友認為生鮮箱的價格的確比市場略為昂貴，「我也覺得好貴喔，昨天在比價的時候忽然低落覺得自己居然買不下手也太窮了吧」、「騙一些不逛市場的外行人」、「真的是貴的離譜，直接叫外送還煮好的」。

▲防疫期間，傳統市場仍出現滿滿的人潮，部份縣市首長也祭出規定要求分流、管制。（示意圖／取自pixabay）

但也有另一派網友指出防疫期間還是以避免外出為優先，「找自家附近有外送的蔬果行最快速+價格也比較合理，不然現在網購的人真的太多」、「目前好像只能靠附近菜販外送最方便」，此外，許多網購生鮮箱平台也會提供產銷履歷、農藥檢驗報告等讓消費者防疫同時能更安心享用。（編輯：楊智傑）