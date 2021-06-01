疫情影響生計！親戚求工作　486先生「1理由」拒絕獲萬讚

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486先生透露不錄取的原因在於「問題我公司要的條件我的這些堂表弟妹幾乎都不會，總不能叫他們來掃地，萬一表現差被我開除，這不是更尷尬…？請各位長官親戚好友別再問我這種問題，我這人直來直往，就在這公開說明，謝謝阿！」
貼文一出，獲得網友上萬網友按讚，不少人表示「台灣最不缺的就是好吃懶做的家族企業！給你一個讚」、「真的沒能力就不要來佔位置！很讚的思維」、「不會偏袒親友，真心佩服」、「別人的老闆總是不會讓人失望」、「拒絕關說文化！不要佔著茅坑不拉屎！機會是留給準備好的人」、「真的！有些親戚就是打著親情勒索的招數，讓一堆根本沒能力的人在尸位素餐……」。
對於疫情之中是否受到影響，486先生則表示「現在依然全體居家上班到月中，居然辦公效能一定是打折扣，但為了社會防疫以及同仁與家屬安全，當然就是要這樣，平常一個月薪資400萬，這月有端午節加發半個月薪水，所以這月光薪資就要600萬了…」。（編輯：張嘉哲）
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