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疫情影響生計！親戚求工作　486先生「1理由」拒絕獲萬讚

▲網紅486先生表示，最近有許多親友致電詢問「某某某是否能夠到你公司上班」，但都被他給拒絕了。（示意圖／取自Pixabay）
▲網紅486先生表示，最近有許多親友致電詢問「某某某是否能夠到你公司上班」，但都被他給拒絕了。（示意圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 09:29:17｜2021-06-01 11:19:43

台灣本土疫情嚴峻，嚴重衝擊國內民生經濟，不少人因此被迫停班，甚至有公司撐不下去資遣員工，民眾生活深受影響。對此，網紅486先生今（1）日在臉書發文分享，表示最近有許多親戚朋友引薦，詢問是否能去他的公司上班，但全部都被486先生給拒絕，其原因曝光後，引發討論。

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從事電商平台的486先生表示「自從疫情爆發，我公司員工全都在家上班，薪資全薪照付後，但陸續好幾個親戚問我說某某能不能來我公司上班？講真話我真的不堪其擾，對此我都直接斬釘截鐵拒絕，來我公司要做甚麼？能做甚麼？」

486先生透露不錄取的原因在於「問題我公司要的條件我的這些堂表弟妹幾乎都不會，總不能叫他們來掃地，萬一表現差被我開除，這不是更尷尬…？請各位長官親戚好友別再問我這種問題，我這人直來直往，就在這公開說明，謝謝阿！」

▲多數人皆表示，在錄取前同樣不願意提供身分證資料。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲486先生表示，不錄用親友是因為「親友根本不符合他工作上的條件」，因此不予錄用。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，獲得網友上萬網友按讚，不少人表示「台灣最不缺的就是好吃懶做的家族企業！給你一個讚」、「真的沒能力就不要來佔位置！很讚的思維」、「不會偏袒親友，真心佩服」、「別人的老闆總是不會讓人失望」、「拒絕關說文化！不要佔著茅坑不拉屎！機會是留給準備好的人」、「真的！有些親戚就是打著親情勒索的招數，讓一堆根本沒能力的人在尸位素餐……」。

對於疫情之中是否受到影響，486先生則表示「現在依然全體居家上班到月中，居然辦公效能一定是打折扣，但為了社會防疫以及同仁與家屬安全，當然就是要這樣，平常一個月薪資400萬，這月有端午節加發半個月薪水，所以這月光薪資就要600萬了…」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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