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預防COVID-19　台北慈濟醫院：增強免疫力是抗疫關鍵

▲台北慈濟醫院營養師侯沂錚與民眾衛教示意圖。（圖／台北慈濟醫院提供）
▲台北慈濟醫院營養師侯沂錚與民眾衛教示意圖。（圖／台北慈濟醫院提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-01 10:12:22｜2021-06-02 00:03:49

COVID-19造成全球大流行，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，是最基本的防疫工作；面對持續升溫的疫情，除做好外在的防護，增強免疫力由內隔絕病毒，更是抗疫關鍵。

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台北慈濟醫院營養科指出，蛋白質、維生素等皆為與免疫相關的重要營養素，能有效提升免疫力，使其發揮最佳的功能；優良的免疫力，不僅能抵抗病毒與細菌的感染，還有助排毒。

此外，提升免疫力除靠足量睡眠、適度運動，保持心情舒暢等健康的生活習慣，充足的免疫營養更至關重要；為此，列舉4項攝取要點，讓民眾從日常的飲食中補充7大免疫要素，增強免疫系統，鞏固防疫重要基礎。

台北慈濟醫院營養科說，4項攝取要點分別為，1、「抗體原料蛋白質」－蛋白質為人體必須營養素，研究顯示，若蛋白質攝取不足會影響抗體產生，增加感染風險；攝取黃豆、黑豆、毛豆及其製品的優良蛋白質，能維持腸黏膜防禦能力，幫助對抗發炎反應。每餐建議攝取量為一掌心。

2、「吃好油抗發炎」－好的脂肪，能增強免疫細胞的活性，有助對抗身體的發炎反應；攝取時可選擇單元不飽和脂肪酸較多的油類，如橄欖油、花生油、芥花油。每餐建議攝取量為一茶匙。

3、「膳食纖維養好菌」－膳食纖維為腸道益菌的糧食，能有效強化免疫系統，除蔬菜、水果外，糙米、燕麥、藜麥等未經精製的全穀雜糧類，也富含膳食纖維，建議每日攝取澱粉中1/3為全穀雜糧類；另外，豆製品及堅果類也富含膳食纖維，每餐建議量皆約為一拳頭，但蔬菜需略多於水果。

4、「維生素降低感染風險」－維生素A參與呼吸道及腸道免疫相關黏液層的合成，與免疫細胞的分化成熟相關，富含維生素A食物，如蛋、胡蘿蔔、菠菜、南瓜、地瓜、花椰菜等深綠色或橘黃色蔬菜；維生素D可幫助調節免疫系統。藉由適當日曬可自行合成，飲食的來源，則如蛋、奶、日曬過的菇菌類，及維生素強化食品。

至於維生素Ｃ及維生素Ｅ具有抗發炎及抗氧化能力，能減少自由基的形成，減少細胞組成的損傷；富含維生素Ｃ的水果，如芭樂、木瓜、奇異果、葡萄柚等，另維生素Ｅ則可自植物油、堅果類及全穀類、深綠色蔬菜中攝取。

台北慈濟醫院營養科提醒，「天然食物中的營養素較營養補充劑，更易使人體吸收利用」；建議民眾調整飲食習慣，並搭配運動及良好的作息，由內而外全面提升個人免疫力的質與量，抵禦新冠病毒的入侵。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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