iPhone掉進河裡！他想起「1功能」神救援 網大讚機智
iPhone是許多人使用的手機之一，其獨有的運作系統，深受不少民眾喜愛，而隨著科技越來越進步，iPhone的防水係數不僅越做越高，功能也是越來越多，甚至成為手機的保命符！近日，國外一名用戶去釣魚時，結果iPhone 12 Pro不慎掉入水中，沒想到竟然使用iPhone的功能神救援，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-06-01 10:46:29｜2021-06-01 11:31:50
綜合外媒報導，APP開發者Frederik Riedel在推特上貼文表示，自己和朋友去釣魚時，朋友不小心將iPhone 12 Pro掉進河裡，但即便手機有高度的防水係數，但是掉進河裡實在難以找回，即便朋友踏進約91公分高的泥濘中找尋，還是不見手機蹤影。
後來，Riedel想起iPhone 12 Pro有支援最新MagSafe磁吸功能，於是靈機一動，將一塊磁鐵綁在釣竿上面，試試看是否能將手機吸起，果不其然，在經過許久搜尋之後，一支iPhone 12 Pro就被釣起，且手機還能正常使用，外觀跟功能都毫髮無傷。
貼文曝光後，有網友表示「真是太敏銳了！竟然想到這招」、「實在聰明過人www」、「佩服您的頭腦呀」、「Good Job」、「MagSafe原來是這樣用啊...wow」；事實上，這款磁吸功能在去年問世之後就引發討論，其蘋果在iPhone 12內側機背，就額外加入34個磁鐵，並排成圓形環繞在無線充電線圈外圍，另外還有加入兩個大磁鐵，總共數量達到36顆，是為了一改先前幾代的iPhone放在無線充電盤接觸不良以及充電功率的問題，沒想到該功能卻意外讓掉入河裡的手機成功被拯救。（編輯：張嘉哲）