國產疫苗二期擴大試驗就安全？陳秀熙：病毒株已不同

國產疫苗高端遭各界質疑在還未做第三期臨床試驗即被中央採購，放行申請緊急使用授權（EUA），有效性和安全性有疑慮，不過台大公衛學院教授陳秀熙今（1）日接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，現階段流行的已是變種病毒株，而市面上現有的疫苗都是針對舊病毒株開發，台灣的國產疫苗是否應用進行變種病毒的第三期臨床，他認為，應該召集專業團隊討論。
記者黃仁杰／台北報導
2021-06-01 13:44:00｜2021-06-01 17:49:57
針對國產疫苗近期的爭議，指揮官陳時中昨日指出，以國產疫苗一、二期受試人數跟國際比較，算是擴大的試驗，「國產疫苗做了將近4000人，以這樣的規模比國外一、二期數目大很多，可以視為二、三期延續計畫，以這樣規模如果能夠通過，安全性就不會有問題。」
對此，陳秀熙指出，現在上市的疫苗包含高端，都是針對原始的新冠肺炎病毒株進行開發，但台灣現在流行的是變種病毒株，國外的廠商也是採緊急授權使用，高端疫苗當然也可以比照。
「現在要怎麼做第三期？病毒株已經沒有啦，這有科學上的難度。」他認為，是否要用現有疫苗針對盛行的變種病毒株執行三期臨床，這些是需要討論的。陳秀熙強調，這個決定要共同去討論，而不是單一的廠商聲稱，政府應該組成國家疫苗的專業團隊，包含行政、醫藥專家學者等，找到共識。
陳秀熙也說，國外疫苗大廠也是上市後監測，用中和抗體濃度去測試疫苗對變種病毒的效果，這些都是為了因應病毒變種快速的應變措施，否則如果採用傳統的三期臨床，恐怕趕不上疫情的擴散速度與變化。
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