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在家防疫煮荸薺　爸喊「暗黑讀音」嚇壞全家！老司機笑歪

▲防疫期間不少民眾在家自煮，有網友家人買了「荸薺」卻不知道正確唸法，脫口而出暗黑讀音讓全家人笑歪。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲防疫期間不少民眾在家自煮，有網友家人買了「荸薺」卻不知道正確唸法，脫口而出暗黑讀音讓全家人笑歪。（圖／翻攝自《Dcard》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 12:22:20｜2021-06-01 12:28:26

台灣防疫三級警戒延長至6月14日，防疫期間為避免傳統市場、餐廳成為防疫破口，許多民眾選擇在家自煮，更有不少民眾利用「生鮮箱」的服務宅配蔬菜。不過日前就有名女網友分享，晚餐時段爸爸從冰箱拿出蔬菜「荸薺」，卻因為不知道正確唸法而脫口而出「暗黑讀音」讓全家都傻眼，話題曝光掀起網友討論。

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這名女網友在社群論壇《Dcard》發文提到，因為疫情關係全家人在家中自煮晚餐，避免外出吃飯，不過就在晚餐時段想下廚時，原PO的爸爸從冰箱中拿出一袋「荸薺」，沒想到接著卻轉頭就問媽媽「妳買的這個『ㄅㄛˊㄑㄧˊ』要怎麼煮？」，當下也讓原PO不禁傻眼表示「怎麼聽起來怪怪的？」，仔細看了一下寫法也納悶表示「『荸』字應該唸『ㄅㄧˊ』吧？」，更好奇正確的念法為何。

文章曝光後掀起不少網友討論，許多網友幽默留言表示自己也發生過類似的尷尬事件，「我一直以為念ㄅㄟˋ欸」、「我們家都唸ㄆㄨˊㄑㄧˊ」、「聽到客人講ㄅㄛˊㄑㄧˇ 笑到差點連盤子都端不好」、「我以為（唸作）背鰭」、「ㄅㄧˋㄑㄩˇ？」、「我不知道到底叫碧琪還是鼻騎」。

事實上，根據教育部國語辭典資料顯示，荸薺的發音確實為「ㄅㄧˊㄑ一ˊ」，另外也有別名「葧薺」，唸作「ㄅㄛˊㄑㄧˊ」，據了解，荸薺是多年生水生草本植物，其口感甜脆，營養豐富，含有蛋白質、脂肪、粗纖維、胡蘿蔔素、維生素B、維生素C、鐵、鈣和碳水化合物等營養物質。（編輯：楊智傑）

 

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