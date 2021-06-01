他「做外送月領8萬」卻被看沒有？過來人揭2點：很重要

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「薪水的落差」的文章表示，「本人野雞大學畢業，畢業後就在跑外送，自認為是很安分的的外送員，平均月薪都有5萬以上，加上我是新北人，最近大家都不敢出門，在家訂外送，訂單量大，這幾月跑都有7萬以上」，但原PO卻說「最近家人一直力勸我，好好待在家投正規公司履歷，我不太懂，外送公司也算正規公司吧...而且現在很難找到薪水比我現在高的工作，現在領7至8萬一個月，要我投一般公司，領2萬7-3萬多的薪水，說實在落差真的有點大，該怎麼跟家人溝通或是調整自己...」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
過來人網友們紛紛認為「發展性」和「穩定性」比起月薪一下子8萬來得重要，「我覺得薪水是一大重點，但是職稱以及成長性。也真的很重要，如果一間公司你待個5年也可以5萬，那我寧願從那間公司重頭開始。畢竟如果要結婚 我覺得發展性及穩定性很重要，總結：這個行業取代性高，隨便一個年輕人有車都能做。你做到35-40歲，到頭來一身技能都沒學會」、「現在好賺，但以後沒發展性可言，取代性又高，以後機器人無人機出現後，人力就不需要了就漸漸沒了！建議還是要找穩定一點可發展性有技術的！不然現在外送身體跑出問題，以後得不償失呀」、「主要是以長久來看，升遷和未來保障，這份工作能長久的做嗎？體力考量、健康考量等等。職業無貴賤啦，但不管什麼職業都要為自己的未來做好規劃和準備，那別人就沒什麼好插嘴的」，同時也有網友提到「外送沒有勞健保，一個意外事故導致無法工作就吃土了。先準備足額保險和緊急預備金，和家裡證明，今天不管發生任何事你都能照顧好自己」。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。