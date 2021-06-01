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買手搖只能加一匙珍珠！女崩潰：沒料怎麼喝　店員揭真相

▲網友分享自己去手搖店買冰淇淋紅茶，但店員表示珍珠只能加一匙，令她非常困惑。（示意圖／Pixabay）
▲網友分享自己去手搖店買冰淇淋紅茶，但店員表示珍珠只能加一匙，令她非常困惑。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 15:46:27｜2021-06-01 15:46:49

台灣手搖店林立，其琳瑯滿目的飲品在這個炎熱的夏天，讓許多民眾每天都來上一杯，而除了純茶類的飲料之外，不少人也喜愛在飲料內加料，像是珍珠、布丁、椰果等等。對此，就有網友分享自己去買飲料時，店員告知他只能加一匙珍珠，令他相當不解，貼文引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「我今天去手搖店買了小杯的冰淇淋奶茶+珍珠，結果店員轉頭跟我說『只能加一湯匙喔』！我聽到心想為什麼啊？有人知道為什麼不能加兩湯匙嗎？手搖沒有珍珠的話我真的喝不下去欸」。

▲一名自稱在飲料店上班的男網友分享一些曾遇過的有趣案例。（示意圖／PhotoAC）
▲網友分享自己去手搖店買冰淇淋紅茶，但店員表示珍珠只能加一匙，令他非常困惑。（示意圖／PhotoAC）
貼文一出，釣出不少店員紛紛回應「冰淇淋紅茶要加波霸加那麼多，搖出來的茶比例會不對，而且很難倒茶，有客人點的話我們還是會做啦，反正難喝也是客人要的，只是聽到真的會先皺眉」、「因為你冰淇淋紅茶再加珍珠就沒紅茶了啦！店員是好心提醒你」、「小杯的一湯匙就差不多是小杯波霸正常的量了......要到兩湯匙幾乎就沒有紅茶了」。

另外，也有資深手搖店員表示「冰淇淋紅茶的冰淇淋有兩顆，如果給你一杯正常量的波霸，第一、你的紅茶會非常少，而且泡的比例也不對；第二、成本考量，冰淇淋兩顆+正常量波霸價值都超過50元了，我們店是，如果你要冰淇淋紅茶，波霸要正常量，我們會幫你調整成一顆冰淇淋，或是+5元，兩顆冰淇淋，給你正常量波霸」。（編輯：張嘉哲）

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