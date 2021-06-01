麥當勞店員超不爽！3級警戒上班日常曝 「這3事」受夠了
目前全國三級防疫警戒，餐廳店家都一律只能夠提供外帶服務，不得使用內用，許多還在營業的店家做好防疫工作，並且落實實聯制，即便消費人潮減去不少，也盼望這些業績能彌補店內的開銷。對此，就有麥當勞員工上網抱怨三級警戒的上班日常，結果釣出不少麥胞相當有感，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-01 16:13:18｜2021-06-01 16:17:51
原PO在「Dcard」貼文指出「現在三級警戒還是有很多人來買麥當勞，但是來買沒關係，至少也看一下出入口在哪好嗎？都已經幾歲人了，連字都看不懂嗎？尤其很多外送平台的，外送員東西拿了就往入口走出去，我知道你們也很辛苦，但是我的嘴巴只有一個，不能一邊服務客人一邊還要跟你說出口在另一邊」。
「在這兩天站櫃檯的我已經喊到喉嚨痛了，你想得病我可不想啊，有些客人也一樣，拿了餐點就往入口衝，明明一開始結完帳就跟他說取完餐之後，出口在另一個方向還指給他看，結果還是都沒照做，希望大家真的可以為疫情出一份心力， 真的拜託大家了！」
貼文一出，吸引不少麥胞出面共同呼籲「還有得來速的給我戴好口罩＝＝」、「在上班根本不覺得大家知道現在三級警戒，還有得來速不戴口罩的！客人不怕我超怕啊」、「真的拜託，就算要走得來速可以戴口罩嗎？」、「還有得來速不戴口罩的，我真的也是受夠了！給我戴起來」、「還有不要再來麥當勞借廁所！就說不開放了」、「還有硬闖紅龍上廁所的...真的不要這樣」、「出入口管制真的超困難，大家能不能遵守出入口的規定？」（編輯：張嘉哲）
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