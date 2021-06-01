麥當勞店員超不爽！3級警戒上班日常曝　「這3事」受夠了

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▲台灣麥當勞因應疫情嚴峻，都是啓動單一入出口並進行實聯制，結果有不少客人都不遵守，令店員非常頭痛。（圖／麥當勞提供）

拿了餐點就往入口衝，明明一開始結完帳就跟他說取完餐之後，出口在另一個方向還指給他看

還有得來速的給我戴好口罩＝＝

還有不要再來麥當勞借廁所！就說不開放了