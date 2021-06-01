新北首例！無法落實人流管制 強制板橋民享街市場休市
疫情仍處於高峰！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（1）日宣布，國內新增278例的確診個案，分別為262例本土個案及5例境外移入個案，以新北市166例最多；另校正回歸本土個案的有65例，以新北市39例最多。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-01 17:11:42｜2021-06-02 00:06:19
新北市長侯友宜今日在防疫會議時表示，新北市目前有4495人居家隔離，確診人數為3643例，其中前三多的區域為板橋824例、中和591例、三重403例，今日公布的127例個案（另校正回歸39例），以中和的28例最高，其次為板橋25例、永和13例；此外，新北市仍在高峰，並未大幅度的下降，尤其新北無論是發病或高峰期都會比台北晚2、3天，「新北市完全沒有樂觀的權力！」
針對雙和醫院的3位護理師遭暴力相向，甚至有1位的右手韌帶斷裂，恐影響職涯，外界關注未來入住負壓隔離病房，是否會禁止攜帶刀械或危險物品？侯友宜強調，「不要說是負壓隔離病房，進到醫院都不允許！」醫院是照顧病患的地方，不允許帶刀或危險物品進入，會要求警察與醫護體系保持密切的聯絡與合作；此外，如工作受到影響，一定妥為安排，並動用防疫基金予以照顧。
侯友宜說，昨日請各自治會研議因地制宜的人流管制措施，有效控管人流，做不到就休市！今日經市府得全力稽查，發現板橋區民享街的民有市場經複查，仍無法落實人流管制的防疫措施，為避免成為防疫的破口，因此要求從明（2）日起休市3日；新北市也祭出市場防疫管制123的措施，分別為「人流管至1／2」、「自治會管理，新北市稽查」、「人口管制、場內巡查、場外宣導」。
市場處處長盛筱蓉指出，昨日發布公告，要求各自治會訂定人流管制的措施並落實執行，如無法落實應休市，而板橋區民享街的民有市場，昨日因無法落實實聯制、出入口管制等措施，今日複查後也未完成改善，因此要求從明日起休市3日；目前各市場已逐步訂出管制的計畫，只要能達到管控人潮，原則尊重自治會管理方式，另針對違規設攤，亦將勸導離開，避免不確定風險。
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