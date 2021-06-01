1個月前不打疫苗現在狂罵？台人洩「真實心聲」：很無奈

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「指揮中心是連假日都沒有得休息，幫助台灣控制處理疫情，相信他們都是非常盡心盡力，別跟我說他們犯了什麼錯怎樣的，是人都會犯錯好嗎？何況現在這麼大量的資訊以及工作量，他們也很累好嗎？所以我們唯一能做的就是乖乖待在家！沒打到疫苗的朋友們，乖乖等不要急！等一線醫護人員打完過後就有機會了！大家加油！台灣加油！」
貼文一出，引發不少網友熱烈討論「只是當時政府誇口說了有莫德納、輝瑞那些可以選，當然就不會選AZ」、「如果一開始就說只有AZ的話，那就很多人會去打了...誰知道莫德納跟輝瑞都還沒來，疫情就爆發了」、「之前只有AZ當然要等比較好的疫苗，誰知道pfizer跟moderna一直不來，疫情都爆發了只能有什麼打什麼啊」、「非常時期當然有什麼打什麼，當初只有AZ時疫情沒爆發，當然想等莫德納跟輝瑞啊...我們也很無奈的....」、「不是要說政府怎樣，只是回想一個月前只有AZ當下只會想等等，等莫德納或輝瑞這種高強度保護力的來再打，殊不知就爆發了，同島一命，多點鼓勵，多待在家實在」。
而對於未來民眾如果自費能否自選廠牌，疫情中心指揮官陳時中在記者會上表示，目前正在規劃開放自費接種民眾自選廠牌，但雖然有此規劃，也可能會因疫苗供應量不同等問題導致延遲施打，因此就各國經驗來看，及早施打是比較好的選擇。（編輯：張嘉哲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。