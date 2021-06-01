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1個月前不打疫苗現在狂罵？台人洩「真實心聲」：很無奈

▲本土疫情持續延燒，民眾非常關心台灣疫苗何時普及。（圖／美聯社／達志影像）
▲本土疫情持續延燒，民眾非常關心台灣疫苗何時普及。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 17:29:34

隨著本土疫情持續發燒，新冠疫苗的議題備受討論，除了有民間企業及宗教團體購買引進之外，中央也正積極協調疫苗採購問題，但免不了有許多民眾怨聲連連，表明「政府動作太慢」、「只求快點有疫苗讓國人施打」。對此，就有網友討論「台灣人到底想怎樣？一個月前叫你去打疫苗你不打，現在又說沒疫苗打？真的是非常無語」貼文引發熱議。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「每天看新聞都有很多人罵說沒有疫苗可以打，但想想一個月之前，政府鼓勵民眾去打疫苗，結果根本就沒有人鳥，覺得打了不好或者不敢打之類的，如今疫情爆發，又來抱怨政府沒購入足夠的疫苗，看到這些言論真的一天比一天還要更無語。」

「指揮中心是連假日都沒有得休息，幫助台灣控制處理疫情，相信他們都是非常盡心盡力，別跟我說他們犯了什麼錯怎樣的，是人都會犯錯好嗎？何況現在這麼大量的資訊以及工作量，他們也很累好嗎？所以我們唯一能做的就是乖乖待在家！沒打到疫苗的朋友們，乖乖等不要急！等一線醫護人員打完過後就有機會了！大家加油！台灣加油！」

▲指揮中心針對國內疫苗供應做出回應。（圖／美聯社／達志影像）
▲網友不解為何一個月之前大家都不去打疫苗，現在反過來質疑政府採購疫苗不足。（示意圖／美聯社／達志影像）
貼文一出，引發不少網友熱烈討論「只是當時政府誇口說了有莫德納、輝瑞那些可以選，當然就不會選AZ」、「如果一開始就說只有AZ的話，那就很多人會去打了...誰知道莫德納跟輝瑞都還沒來，疫情就爆發了」、「之前只有AZ當然要等比較好的疫苗，誰知道pfizer跟moderna一直不來，疫情都爆發了只能有什麼打什麼啊」、「非常時期當然有什麼打什麼，當初只有AZ時疫情沒爆發，當然想等莫德納跟輝瑞啊...我們也很無奈的....」、「不是要說政府怎樣，只是回想一個月前只有AZ當下只會想等等，等莫德納或輝瑞這種高強度保護力的來再打，殊不知就爆發了，同島一命，多點鼓勵，多待在家實在」。

而對於未來民眾如果自費能否自選廠牌，疫情中心指揮官陳時中在記者會上表示，目前正在規劃開放自費接種民眾自選廠牌，但雖然有此規劃，也可能會因疫苗供應量不同等問題導致延遲施打，因此就各國經驗來看，及早施打是比較好的選擇。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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