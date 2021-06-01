1個月前不打疫苗現在狂罵？台人洩「真實心聲」：很無奈

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友不解為何一個月之前大家都不去打疫苗，現在反過來質疑政府採購疫苗不足。（示意圖／美聯社／達志影像）

之前只有AZ當然要等比較好的疫苗，誰知道pfizer跟moderna一直不來，疫情都爆發了只能有什麼打什麼啊