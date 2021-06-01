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網購過半月都沒送來！物流士曝「殘酷現況」：少一點苛責

▲台灣近期疫情相當嚴峻，多數民眾也選擇不出門改採網購方式。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲台灣近期疫情相當嚴峻，多數民眾也選擇不出門改採網購方式。（圖／翻攝《爆怨2公社》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 17:13:58

台灣近期疫情相當嚴峻，多數民眾也選擇不出門改採網購方式。不過就有眾多網友大喊「超過半個月網購都還沒送來」，立刻釣出物流士暴露「殘酷現況」，希望民眾少點苛責。

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有網友在臉書《爆廢公社》上發文提到，「有人跟我一樣悲慘嗎？5月17號下訂單，號稱24小時到貨的平台，但到現在都超過10天了，也還沒看到貨，就算要退款也遲遲沒反應，打客服也沒人接」。

▲不少網友表示網購的商品過半個月都還沒到，隨即有物流士無奈回應現況。（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲不少網友表示網購的商品過半個月都還沒到，隨即有物流士無奈回應現況。（圖／翻攝《爆廢公社》）
不少民眾也紛紛回應，「我也是5月17日下單，到現在還沒收到，但是已經扣款了」、「等到花兒都謝了」、「我的也是，可能訂單太多了」、「我也是問了客服知道全台都塞車後，就繼續等吧也不催了，有送來就不錯了」；隨後更有物流士無奈留言回應，「我是送貨員，每天的貨真的多到想哭，要買網購真的不要嫌慢了，多點鼓勵，少點苛責」。

事實上5月19日勞動部宣佈本次狀況符合《勞動基準法》32、40條之「天災、事變或突發事件」，為最大限度地滿足社會大眾之防疫民生需求，將鬆綁相關產業之工時上限，負責集運配送的貨運倉儲業亦列其中。不過「貨運倉儲產業工會」在24日到勞動部前陳情，質疑政府在疫情肆虐下，卻又放寬工時上限，恐讓貨運倉儲業勞工處境雪上加霜。（編輯：潘毅）

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