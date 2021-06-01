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餐餐只吃泡麵！男揭「真實理由」　眾臉色大變：搞錯了吧

▲有網友因疫情期間不敢亂花錢，所以餐餐都只吃泡麵，言論一出反而引來許多人戳破盲點。（示意圖／翻攝自Pixabay ）
▲有網友因疫情期間不敢亂花錢，所以餐餐都只吃泡麵，言論一出反而引來許多人戳破盲點。（示意圖／翻攝自Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 18:11:38｜2021-06-01 21:30:05

國內疫情嚴峻，全國三級警戒延至6/14，先前不少民眾擔憂未來外出恐更加困難，因而紛紛前往超市、賣場等地搶購物資。不過，就有一名網友指出，疫情期間自己不敢亂花錢，所以餐餐都只吃泡麵，沒想到引來臉綠戳破盲點直喊「搞錯了吧」。

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原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，無奈詢問「你們也是跟我一樣窮到只能吃泡麵嗎？」他透露疫情嚴峻期間不敢隨意花錢，「還有時侯吃人家的剩下的菜跟飯，如果真的很餓就努力喝水」，這也讓他心酸直嘆「不然還能怎樣呢」。

▲網友貼出泡麵照片，無奈感嘆「你們也是跟我一樣窮到只能吃泡麵嗎？」（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲網友貼出泡麵照片，無奈感嘆「你們也是跟我一樣窮到只能吃泡麵嗎？」（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
貼文曝光後，就引來不少網友留言，「辛苦了，我是偶爾想吃泡麵才會吃泡麵」、「需要食材嗎？可以寄給你」、「我們家幾乎天天會吃泡麵」、「你都沒有每個月儲蓄的習慣嗎？這樣你老了之後會非常的慘喔」、「欸欸，我已經連續三天去超市都搶不到炸醬麵，你是怎麼搶到的」、「因為疫情的關係都只吃一餐，也讓我順便減了快4公斤」。

不過，許多人反而認為現今泡麵價格不斐，且長期食用營養價值不高，建議原PO可以選擇其他食品代替，直言「泡麵很貴欸！我是直接吃白飯」、「防疫期間還是要注意飲食均衡哦！」、「泡麵現在說實話也不便宜耶」、「泡麵比真實的麵或滷肉飯還貴耶」、「搞錯了吧？泡麵比飯貴好嗎！自己炒飯一大份沒多少錢或白飯配蛋，不相信吃不起」、「每次都因為要省錢吃泡麵！結果用的比套餐還貴」。（編輯：陳雅雲）

▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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