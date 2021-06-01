開車到公司「進消毒池」！他驚：底盤腐蝕嗎 內行狂搖頭
台灣疫情持續爆發，全台三級警戒宣布延長至6月14日，因此部分公司、單位也設置防疫措施加強環境消毒。對此，就有網友透露，開車進公司時，必須先去消毒池一趟，但朋友卻警告「消毒水恐會侵蝕腐蝕底盤」，讓他聽了相當擔心「是真的嗎？」貼文一出，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-01 18:16:24
原PO在《PTT》表示，自從升至三級疫情警戒後，公司就要求車子一律要先過消毒池，才能開到停車場停放，他也回憶過程，消毒水大概半個輪胎高，不過開過去難免濺水花，而且上頭還有消毒水的噴霧，但朋友卻警告「毒水是酸性，會對底盤有腐蝕」，讓他崩潰問「是真的嗎？」
貼文曝光後，網友們卻紛紛大笑，「稀釋過的漂白水明明就弱鹼性...」、「橡膠不怕鹼，也不怕氯系漂白水，比較怕酸跟紫外線」、「應該是次氯酸水吧？消毒水應該也都還好，現場水管稍微沖一下就好，其實沒有那麼會咬」、「弱酸性甚至比酸雨還弱，其實不用太擔心」、「車子沒那麼弱啦，別想太多了」。
另外，也有內行的網友說，「我們農場定期一週消毒一次到兩次，比例不要濃到過頭，應該不至於鏽蝕」、「其實還好，若是真的很擔心，保養時請師傅注意一下底盤橡膠件和防塵套就好」。事實上，漂白水（次氯酸鈉）是屬於鹼性溶液，而次氯酸水大多是呈現弱酸性，兩者都要避免用於金屬，使用時也要注意濃度及用途。（編輯：許智超）
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