一噴酒精木傢俱炸出白斑！她臉綠：嫁妝毀了　解救方法曝

台灣防疫三級疫情警戒延長至6月14日，隨著疫情升溫民眾出入各大商家、餐廳除了得配戴口罩、配合填寫簡訊實聯制外，也習慣回家後隨時利用酒精清潔消毒，不過近日就有網友噴酒精在木桌後，桌面卻呈現一大片宛如黴菌的白色斑點，讓她忍不住驚呼「這桌子是怎麼了？」。

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這名女網友在社群論壇

《Dcard》

分享慘況，她提到日前因為護髮油外漏，整個化妝桌都是滿滿的污漬，於是她連忙用含酒精的濕紙巾擦拭乾淨，沒想到隔天一看桌面卻出現一整片白化的現象，看起來就像是桌面長滿了黴菌，原本的木桌出現被腐蝕的痕跡，這也讓她苦惱的詢問「有辦法復原嗎？這是我媽的嫁妝，她現在還不知道！」。

▲原PO利用含酒精的溼紙巾擦過木桌後，桌面出現白化痕跡。（圖／翻攝自《Dcard》）

照片曝光後掀起許多網友討論，不少因為疫情期間利用酒精消毒，同樣發生慘劇的網友也紛紛留言解釋，「木頭不能碰酒精」、「酒精碰木材很難復原餒，我有一個衣櫃門就被我用酒精毀掉的」、「從去年開始就一直說木頭不能碰酒精了」、「我新家很貴的木頭桌也被我用酒精擦了⋯被我媽罵爆」。

事實上，會發生這種現象是因為某些木製傢俱的表面會上一層保護漆，而酒精這種有機溶劑會將漆溶解，另外也有內行解釋「一般餐廳使用的餐桌都是木心板材外面貼PVC木皮（與實木傢俱材質完全不同且便宜許多），現在做木皮的技術非常先進，已經可以到防刮、防潮、耐磨、耐刮的功能，這樣的傢俱就可以用酒精擦拭消毒了」。

那麼要如何解決木製傢俱因酒精出現的白化、脫漆問題，不少網友也建議可以利用白色牙膏塗抹在白化斑點處，靜置一陣子後再以濕抹布擦拭，也有過來人建議「先用科技海綿刷一遍，再牙刷沾牙膏輕刷，最後塗上薄薄一層乳液，就可以改善很多！但如果要回覆原狀，建議疫情結束後找專業的人員」。（編輯：楊智傑）