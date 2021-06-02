房市／不受疫情攪局　自住客續進平鎮

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信義房屋長庚重劃店店長李德煌表示，龜山區的年增率仍亮眼的原因是A7重劃區量體大，又有預售屋陸續交屋，許多800-1000戶的大社區陸續交屋，再加上今年3、4月合宜住宅陸續解封，也少部分挹注交易量。
值得注意的是，李德煌表示，5月的交易移轉棟數可能是疫情前的購買行為，延至5月才大量交屋，因此若要觀察這波疫情對房市的影響，可能要進一步觀察6、7月的交易移轉棟數。
李德煌表示，因疫情影響，林口約有4、50棟社區大樓不能帶看，因為各社區的管制影響帶看量，而買方現階段出來看屋除了防疫考量，也會因為許多社區都無法看屋、選擇性變少，除非有急迫性需求，否則多會選擇遞延看屋。
信義房屋平鎮店店長古鴻威則表示，平鎮區的交易移轉棟數仍好的原因是5月上半月的交易動能太強，主因是平鎮市區有少數的新建案交屋，市區的腹地也不多，因此有新建案顯得稀有，推升購買力，再加上鄰近中壢市區，因此向來都有從中壢市區推擠過來的穩定買盤，不過自5月中後，交易動能就被急打斷。
此外，也有一些4月底就已看屋的案子，疫情爆發後，也不用看屋，直接談價格，遞延的交易量也反應在5月的交易移轉棟數，古鴻威進一步觀察，5月第1周的網路預約客數量都算正常，5月第2周疫情爆發開始下降，到了第4周則有些許回升，顯見自住客仍有需求，近期還是有零星買方會入店詢問。