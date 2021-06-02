房市／台中看屋量減少　僅這類人最積極

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對此，信義房屋興大國光店主任謝凱勛分析，東區移轉量年增率高的原因有二，除新建案交屋外，更關鍵則在於5月上半個月東區整體交易量大，主要是以自住客為主力買方。他說明，湖濱生態園區一帶有綠地、學區，未來增值性方面，當地也有正在推動中的建設題材，包括台中火車站周邊的「大車站計畫」、三井Lalaport商場，甚至未來捷運藍線議題等，能夠吸引自住買方；據他觀察，屋齡10年內2房平車總價1000萬左右、3房平車1300萬以上，是目前多數自住客能接受的產品類型及總價帶。
謝凱勛表示，5月下旬受疫情影響，這類型買方來店量仍舊持續，但礙於不敢出來看房，或是社區、屋主禁止帶看，因此目前只能先線上看屋。
信義房屋文心中清店店長謝明哲進一步分析，各縣市都進入防疫三級警戒之後，來客量明顯減少，部分社區及屋主也都先暫緩房仲拜訪、帶看，但在這之前，台中整體房市延續第一季與4月的交易量能，仍相當熱絡，才使5月份移轉量較去年同期仍顯著成長。預估6月份的移轉棟數，會相對明顯地受到疫情衝擊。
謝明哲也分析，由於疫情爆發還未太久，目前應會維持量縮，但買方不追價、賣方不降價的不明朗狀態，不會立刻反映在價格變化上，除非疫情影響拉長，部分屋主出現急售需求，或是部分置產客急欲脫手，市場上就可能出現修正氛圍。